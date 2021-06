Tác phẩm đạt giải Booker 1982 được dựng thành phim?

Câu 7: Cuốn tiểu thuyết nào đoạt giải The Best of the Booker? Những đứa con của nửa đêm

Biển (The Sea)

Bệnh nhân người Anh

Cuộc đời của Pi Năm 2008, Midnight's Children của Salman Rushdie tiếp tục đoạt giải Best of the Booker trao cho tác phẩm hay nhất trong 40 năm của giải Booker.