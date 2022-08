Tác phẩm của Stephen King cho người mới bắt đầu

Công chúng đã quen với phim chuyển thể từ truyện của Stephen King, nhưng còn tiểu thuyết thì sao? Danh sách dưới đây dành cho độc giả lần đầu đọc sách của ông hoàng kinh dị.

Stephen King được mệnh danh là ông hoàng viết truyện kinh dị. Với kho tàng hơn 60 tiểu thuyết và 200 truyện ngắn, tác giả của Gã hề ma quái và Thị kiến là một cỗ máy sinh văn chưa hề cho thấy dấu hiệu sẽ dừng. 6/9, ông sẽ tiếp tục cho xuất bản tác phẩm mới, Fairy tale (tạm dịch: Truyện cổ tích).

Với một tác giả đình đám và viết nhiều như King, độc giả dễ bị choáng ngợp và không biết nên bắt đầu từ đâu. Cây viết Neil McRobert của tờ Guardian là một fan hâm mộ lâu năm của King. Ông đã liệt kê ra một vài gợi ý cho các kiểu độc giả khác nhau.

Stephen King được mệnh danh là ông hoàng viết truyện kinh dị. Ảnh: The Guardian.

Độc giả muốn làm quen: Salem’s Lot (Tạm dịch: Lô đất của Salem)

Những đặc điểm tinh túy nhất trong văn King gồm có: nhân vật chính là một nhà văn, bối cảnh ở Maine, chuyện xóm làng bị phá quấy bởi một thực thể siêu nhiên. Tất cả đặc điểm này đều xuất hiện trong tác phẩm Salem's Lot, cuốn tiểu thuyết thứ hai của King.

Đây là tác phẩm tiêu biểu nhất trong thời kỳ đầu của nhà văn và là lần đầu tiên ông cho độc giả thấy tài năng của mình trong việc kết hợp truyền thuyết rùng rợn với chủ nghĩa hiện thực Mỹ.

Nhân vật Barlow trong Salem’s Lot có những nét “thân thuộc” kỳ lạ của một con ma cà rồng (ngay cả khi gã ta hãm hại nhiều người trong khu).

Độc giả mê sử thi: The stand (Tạm dịch: Kháng cự)

Bìa sách The stand phiên bản hoàn thiện năm 1990. Ảnh: Amazon.

The stand được xuất bản năm 1978, vốn đã là một cuốn sách dày. Năm 1990, King khôi phục lại hơn 400 trang bản thảo, cho xuất bản The stand phiên bản hoàn thiện với độ dày 1.200 trang. Tác phẩm biến nước Mỹ thành một bàn cờ cho các thế lực thiện ác giao đấu nhau. The stand kể về dịch bệnh, những bộ lạc man rợ hậu khải huyền.

Vào thời kỳ đỉnh dịch Covid-19, nhiều độc giả đã tìm đọc tác phẩm này. Tuy nhiên, dịch bệnh chết chóc trong tác phẩm chỉ là nửa rắc rối, tạo nên bối cảnh cho cuộc tranh đấu kinh hoàng về sau. Một hành trình sử thi lôi cuốn và hấp dẫn.

Độc giả ưa trải nghiệm: Dark tower (Tạm dịch: Tháp bóng tối)

Loạt truyện Dark tower đưa độc giả tới đa vũ trụ. Nhân vật chính của loạt truyện là Roland Deschain - Gunslinger cuối cùng - trong hành trình tới các tòa tháp đặc biệt. Bên cạnh đó, loạt truyện cũng mang tới những yếu tố, những nhân vật thuộc những câu truyện khác của Stephen King. Nửa Viễn Tây, nửa viễn tưởng và rất kỳ lạ, loạt truyện không dành cho mọi người, nhưng đáng để trải nghiệm vì thế giới kỳ thú độc đáo King kiến tạo nên.

Độc giả bận rộn muốn đọc nhanh: Tập truyện ngắn Skeleton Crew (Tạm dịch: Nhóm căn cốt)

Người ta có xu hướng nghĩ về Stephen King như một nhà văn chuyên viết các cuốn sách đồ sộ, nhưng ông đã xuất bản hơn mười tập truyện ngắn. Không dễ để chọn ra một bộ truyện mà phong danh là “hay nhất”, nhưng Skeleton Crew có lẽ nổi bật hơn cả.

Bộ truyện cho thấy khả năng viết đa dạng đề tài của King. Từ câu chuyện rùng rợn quái đản, hài kịch đen tối tới cốt truyện bi kịch. Tập truyện ngắn này cho thấy khả năng tưởng tượng xuất sắc của ông hoàng kinh dị.

Độc giả muốn thành nhà văn: On writing (Tạm dịch: Bàn về viết)

Stephen King mở đầu On writing: “Cuốn sách này ngắn thôi vì mấy cuốn bàn về viết lách thường nhồi nhét đầy những điều nhảm nhí rồi”.

Cuốn cẩm nang bán hồi ký của ông loại bỏ mọi điều nhảm nhí như ông tuyên bố. King nhẹ nhàng kể lại những ngày đầu nghiệp viết của mình, rồi nêu rõ những trải nghiệm thực tiễn và cách ông xử lý công việc viết lách. Cuốn sách không mang đến những chỉ dẫn kỹ thuật hay chỉ đường rẽ lối đến thành công. Ông chỉ viết một lời khẳng định mạnh mẽ: “Bạn có thể, bạn nên làm và nếu bạn đủ can đảm để bắt đầu, bạn sẽ làm được”.

Độc giả muốn một tác phẩm không quá nổi tiếng: From a Buick 8 (Tạm dịch: Từ xe Buick 8)

Mặc dù được nhiều nhà văn viết tiểu thuyết kinh dị khác yêu thích, From a Buick 8 dường như bị độc giả đại chúng lãng quên. Tác phẩm kể câu chuyện về lực lượng cảnh sát nông thôn và một chiếc ôtô không đơn giản như vẻ ngoài của nó. Thực tế, chiếc xe này có thể là một cánh cửa dẫn đến một nơi khác. Một tiền đề hoàn hảo, được kể với giọng văn nghiêm túc, hấp dẫn khó cưỡng. Cuốn sách chứa đựng ma thuật ngòi bút của King ở những thời khắc huy hoàng nhất.

Độc giả không thích kinh dị: 11/22/63

Không phải mọi tác phẩm King viết đều là kinh dị. Ông có khả năng nắm bắt vẻ đẹp của con người cũng xuất sắc như nắm bắt sự tàn bạo của họ. 11/22/63 là ví dụ nổi bật nhất.

Ý tưởng câu chuyện nghe có vẻ điên rồ - một người đàn ông du hành về quá khứ để ngăn chặn vụ ám sát John F. Kennedy - nhưng thực chất là một tiểu thuyết ca tụng sự hồn nhiên đã mất của nước Mỹ.

11/22/63 thuộc thể loại khoa học viễn tưởng ly kỳ, có một vài chi tiết bạo lực, nhưng bản chất cuốn sách là một câu chuyện tình yêu giữa một người đàn ông hết thời và một người phụ nữ đang tìm vị trí của mình trong thế giới.

Cái kết của 11/22/63 cũng thường được ca tụng là cái kết hay nhất Stephen King từng viết. Nếu độc giả muốn thử đọc King nhưng không thích những hồn ma, dịch bệnh và tận thế hay các thực thể ngoài hành tinh xấu xa, 11/22/63 sẽ là một lựa chọn đọc giàu cảm xúc.

Tạo hình gã hề ma quái trong bản phim chuyển thể năm 2017. Ảnh: Brooke Palmer/Warner Bros.

Độc giả muốn đọc kiệt tác của King: It - Gã hề ma quái

King trưng trổ mọi tài năng, kinh nghiệm viết của mình vào tác phẩm kinh dị đồ sộ này. Với độ dài hơn 1.100 trang, It kể về một nhóm trẻ vị thành niên chiến đấu chống lại thực thể ác quỷ mang hình dáng một gã hề trong một thị trấn nhỏ (đan xen với mạch truyện 27 năm sau, khi nhóm bạn một lần nữa tụ họp lại và chiến đấu với gã hề).

Được mệnh danh là tiểu thuyết đáng sợ nhất của Stephen King. Kẻ phản diện reo rắc nỗi kinh hoàng là gã hề Pennywise, quái vật ăn thịt trẻ em. Tuy tác phẩm dày đặc những chi tiết rùng rợn, It vẫn truyền tải thông điệp nhân văn về tình bạn và tuổi trưởng thành.