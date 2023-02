Tác hại khi hạ sốt bằng ibuprofen

Inbuprofen là thuốc kháng viêm không chứa steroid. Thuốc này giúp trẻ em hạ sốt nhanh nhưng có nhiều tác dụng phụ nguy hiểm.

Trong 3 ngày đầu bị sốt, dùng ibuprofen dễ gây biến chứng cho trẻ. Ảnh: Shutterstock.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Mai Nhiên, nguyên bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, giảng viên Đại học Y tế Công cộng, cho biết nhiều phụ huynh thích dùng ibuprofen cho con vì hạ sốt nhanh, lâu.

Nếu dùng paracetamol, trẻ đang sốt 39 độ C giảm xuống còn 38 độ C và 4 tiếng sau, trẻ có thể sốt trở lại 40 độ C. Nhưng ibuprofen lại hạ sốt rất tốt cho trẻ. Ibuprofen là dòng thuốc hạ sốt nonsteroid có thành phần kháng viêm nên hạn chế hoạt động nhân lên của vi khuẩn.

Tuy nhiên, ibuprofen có thể gây tác dụng phụ rất nguy hiểm như xuất huyết, đau dạ dày và một số tác dụng phụ khác. Tác dụng phụ lớn nhất của nó là gây xuất huyết.

Vì vậy, khi trẻ em bị sốt, nhất là trong thời điểm còn dịch sốt xuất huyết, cha mẹ tuyệt đối không hạ sốt cho con bằng ibuprofen khi chưa cho trẻ đi khám, chưa rõ nguyên nhân.

Thời gian 3 ngày đầu bị sốt, nếu cha mẹ cho dùng ibuprofen, trẻ dễ bị biến chứng như giãn mạch, giảm tiểu cầu, chảy máu nội tạng (đi ngoài ra máu, xuất huyết vùng gan). Do đó, khi trẻ sốt, không được tự ý dùng Ibuprofen.

Cha mẹ nhớ kỹ chỉ dùng ibuprofen khi trẻ dị ứng với paracetamol hay được bác sĩ chỉ định. Ngoài ra, cha mẹ cần nói chuyện với bác sĩ trước nếu dùng thuốc ibuprofen.

Khi trẻ sốt dưới 38,5 độ C, không nên cho trẻ uống thuốc hạ sốt ngay. Khi có tác nhân gây bệnh vào cơ thể, sốt là phản ứng có lợi để chống lại tác nhân đó. Nguyên nhân chủ yếu của sốt là vi khuẩn, virus, tác nhân ngoài. Lúc này, cha mẹ hãy dùng các biện pháp hạ sốt vật lý như chườm ấm, miếng dán.

Khi sốt, hệ đề kháng cơ thể tăng lên, tăng miễn dịch, thực bào, tăng tổng hợp kháng thể, các tế bào miễn dịch hoạt động nhiều hơn. Nếu tìm cách hạ sốt ngay, miễn dịch không thể chống lại vi khuẩn và virus gây bệnh. Bạn hãy để cơ thể được sốt trong giới hạn cho phép.

Cuối cùng, cha mẹ lưu ý chỉ cho trẻ uống hạ sốt khi nhiệt độ trên 38,5 độ C. Ngoài ra, trường hợp trẻ có tiền sử co giật, chúng ta cho trẻ uống thuốc khi nhiệt độ cơ thể trẻ cao đến 38 độ C. Một số trường hợp đặc biệt chưa đến 38 độ C trẻ đã sốt thì cần hỏi ý kiến bác sĩ để có biện pháp phòng co giật cho các lần sau.