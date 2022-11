Tác giả Việt tham gia Liên hoan thơ Quốc tế lần VII

Liên hoan thơ Quốc tế lần VII diễn ra ngày 14-18/11 tại thành phố México. Sự kiện lần này được tổ chức với chủ đề “Văn hóa và tình anh em”.

Hình ảnh tại Liên hoan thơ Quốc tế năm 2019. Ảnh: repercusionpublica.

Ban tổ chức đã gửi thư mời cho các tác giả từ nhiều quốc gia khác nhau từ tháng 9. Sau khi tác giả gửi tác phẩm bằng tiếng Anh (hoặc tiếng Tây Ban Nha, Pháp, Italy) tới Ban tổ chức kèm theo video tác giả trực tiếp đọc tác phẩm thơ đó bằng tiếng Anh, Ban tổ chức lựa chọn những tác giả có tác phẩm xứng đáng để giới thiệu trong liên hoan.

Liên hoan thơ được tổ chức theo hình thức trực tuyến, trong đó các phần trình diễn thơ được livestream để người yêu thơ toàn cầu có thể cùng thưởng lãm. Sau video đọc thơ của tác giả bằng tiếng Anh, văn nghệ sĩ quốc tế sẽ trình diễn lại tác phẩm thơ đó bằng tiếng Tây Ban Nha.

Nhà thơ Kiều Bích Hậu. Ảnh: NVCC.

Hai tác giả Việt Nam đã nhận được thư mời tham gia sự kiện. Trong đó, nhà thơ Kiều Bích Hậu với tác phẩm thơ The divine emptiness (Sự trống rỗng thiêng liêng) đã được chọn giới thiệu và trình diễn tại Liên hoan thơ Quốc tế lần VII tại Mexico. Ngoài ra, hai bài thơ khác mà tác giả Kiều Bích Hậu viết trực tiếp bằng tiếng Anh: You are a strong wind (Anh là cơn gió lớn), The song of Red River (Bài ca sông Hồng) cũng sẽ được giới thiệu tại Liên hoan thơ quốc tế này.

Nhà thơ Álvaro Mata Guillé - Tổng giám đốc sự kiện cho biết có 27 nhà thơ đến từ 23 quốc gia trên thế giới được chọn tham dự chính thức Liên hoan thơ Quốc tế lần VII tại Mexico, trong đó có đại diện từ các nước: Italy, Ba Lan, Costa Rica, Tây Ban Nha, Mexico, Việt Nam, Croatia, Ukraine, Bồ Đào Nha... Ngoài ra còn có 9 diễn viên và họa sĩ tham dự sự kiện.