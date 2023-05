Tác giả viết sách tưởng nhớ chồng bị kết tội đầu độc chồng

Một năm sau cái chết của chồng mình, Kouri Richin viết sách thiếu nhi về nỗi nhớ người đã khuất. Mới đây, nữ tác giả này đã bị bắt vì tội đầu độc chồng.

Bà Kouri Richins, 33 tuổi, sống ở Kamas, bang Utah, một thị trấn bên ngoài Thành phố Salt Lake, bị cáo buộc đã đầu độc chồng mình. Ảnh: KPCW.

Bà Kouri Richin, một phụ nữ sống ở Utah mới xuất bản một cuốn sách thiếu nhi viết về nỗi thương tiếc khi mất người thân.

Tuy nhiên, theo thông tin từ các nhà chức trách, bà Kouri Richins (33 tuổi) vừa bị cáo buộc đã đầu độc chồng mình, Eric Richins, bằng cách bỏ một liều thuốc giảm đau gây chết người vào đồ uống. Được biết, Eric và Kouri đã có với nhau ba đứa con nhỏ.

Ông Eric Richins mất vào ngày 4/3/2022. Các nhà điều tra cho biết rằng khi đó, hàm lượng thuốc ngủ trong người ông Richins cao gấp 5 lần mức gây nguy hiểm.

Theo tờ Guardian, ngày 8/5, Kouri đã bị bắt tại nhà riêng vì tội danh giết người, cũng như tàng trữ chất thuộc danh mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt. Với tội danh giết người, bà Kouri có thể phải đối mặt với án tù chung thân hoặc tử hình.

Được biết, trước khi chết, Eric đã nói với bạn bè và gia đình rằng ông tin vợ ông đang cố đầu độc mình. Vào ngày lễ tình nhân vài tuần trước khi qua đời, Eric bị ốm nặng sau khi ăn tối với Kouri. Cụ thể, ông bị nổi mề đay và khó thở cho đến khi ông sử dụng EpiPen của con trai mình và uống Benadryl.

Kouri bị cáo buộc là đã mua số thuốc fentanyl trị giá 900 USD trước bữa tối hôm đấy và sau đó đã mua thêm 900 USD tiền thuốc trước khi Eric qua đời.

Theo hồ sơ từ KPCW chi nhánh National Public Radio, “Ông ấy đã cảnh báo họ rằng nếu ông có bất cứ mệnh hệ gì, bà ấy sẽ là người chịu trách nhiệm”, Eric nói với gia đình mình rằng cô ấy (Kouri) là thủ phạm nếu ông có mệnh hệ gì.

Bằng chứng mà các điều tra viên thu được cho thấy hai vợ chồng đã tranh cãi về việc mua một ngôi nhà trị giá 2 triệu USD ; Eric cho rằng mức giá này quá đắt. Hai tháng trước khi Eric qua đời, Kouri đã cố gắng thay đổi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của chồng mình. Bà muốn để mình thành người thụ hưởng của chồng, song không thành công.

Eric sau đó gạch tên Kouri khỏi di chúc và chọn chị gái mình là người duy nhất thụ hưởng tài sản mình để lại. Tuy nhiên, ông không thông báo việc này cho vợ.

Vào đêm Eric qua đời, Kouri khai với cảnh sát rằng họ ăn mừng việc mua nhà, mặc dù trước đó Eric đã nói với người thân rằng họ sẽ không mua nhà. Bà Kouri khai rằng mình và chồng đã uống rượu và ăn một viên kẹo dẻo THC. Sau đó, bà ngủ quên trong phòng ngủ của con vì đứa bé gặp ác mộng. Khoảng 3 giờ sáng, Kouri về phòng thì phát hiện cơ thể Eric lạnh ngắt. Ông đã tắt thở.

Theo hồ sơ tòa án, Kouri hoàn tất thủ tục mua nhà vào ngày 5/3/2022, một ngày sau cái chết của Eric và tổ chức tiệc ăn mừng lớn tại nhà riêng.

Ngày 5/3/2023, một năm sau khi Eric mất, Kouri đã xuất bản cuốn sách thiếu nhi Are You With Me?. Bà tuyên bố rằng bà viết cuốn sách này nhằm đem lại sự bình yên và thanh thản cho những đứa trẻ mất đi người thân.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh KPCW ngày 12/4, khi ra mắt cuốn sách của mình, bà chia sẻ: “Thật là một năm dài và khó khăn, việc viết cuốn sách này đã mang lại bình yên cho tôi và các con trai của tôi”.

Ngày 19/5, Kouri sẽ ra hầu tòa và nhận phán quyết.