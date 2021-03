Tác giả truyện thiếu nhi Beverly Cleary qua đời ở tuổi 104

Công ty xuất bản Harper Collins thông báo bà Beverly Cleary qua đời ngày 26/3 tại California (Mỹ). Nguyên nhân cái chết của bà không được tiết lộ.

Beverly Cleary sinh năm 1916 tại McMinnville, bang Oregon (Mỹ). Bà là người sáng tạo những nhân vật vượt thời gian như Henry Huggins và Ramona Quimby, được trẻ em Mỹ và nhiều nơi trên thế giới yêu thích, theo Insider.

Nhiều thế hệ trẻ em, học sinh lớn lên cùng những câu chuyện bay bổng của Cleary. Trong số đó, không ít trẻ được bà truyền cảm hứng đọc sách và viết lách.

Beverly Cleary từng bị đánh giá là đọc kém, đọc chậm. Ảnh: ABC.

Đấu tranh với chứng đọc chậm khi còn bé

Gia đình Cleary từng sống trong trang trại nhỏ ở Yamhill, Oregon. Nữ nhà văn được mẹ truyền cảm hứng yêu sách do gia đình từng mở một hiệu sách nhỏ trong thị trấn.

Tuy nhiên, khi gia đình chuyển đến Portland, Cleary nhận thấy bản thân mắc chứng đọc chậm. Chính điều này giúp bà đồng cảm, thấu hiểu với những độc giả đang phải vật lộn với chứng bệnh này.

Lớp 1, giáo viên chia học sinh thành 3 nhóm đánh giá kỹ năng đọc là Bluebirds, Redbirds và Blackbirds. Do đọc chậm, Cleary bị xếp vào nhóm kém nhất là Blackbirds.

Đến năm lớp 3, Cleary đã có thể đọc trôi chảy. Bà dành phần lớn thời gian ở thư viện công cộng để đọc sách và viết những bài văn bay bổng. Một giáo viên gợi ý bà nên viết sách cho trẻ em, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, bà chuyển đến làm thủ thư tại Đại học Washington.

Cleary bắt đầu nhen nhóm ước mơ viết sách cho trẻ em sau khi một đứa trẻ đến hiệu sách nơi bà làm việc và hỏi về những tác phẩm dành cho thiếu nhi.

"Khi đó, không có cuốn sách nào cho trẻ em. Tôi quyết định viết về những đứa trẻ đã lớn lên cùng tôi", nữ nhà văn nói với AP trong một cuộc phỏng vấn năm 1993.

Khi được hỏi về những ý tưởng viết sách, Cleary thẳng thắn chia sẻ rằng bà lấy từ kinh nghiệm trong cuộc sống và những kỷ niệm ngày bé. Bà được nhận xét là người có trí nhớ phi thường. Tác giả cuốn Henry Huggins có thể nhớ những ký ức trong 6 năm đầu tiên của cuộc đời, khi còn sống trong trang trại ở Oregon.

Nữ tác giả truyện thiếu nhi qua đời ngày 26/3 tại Mỹ. Ảnh: Famous People.

Tác giả truyện thiếu nhi được yêu thích tại Mỹ

Đến nay, các tác phẩm của cố nhà văn Beverly Cleary bán được hơn 85 triệu bản và dịch ra 29 ngôn ngữ khác nhau. Nhiều tác phẩm của bà được liệt vào danh sách đáng đọc với độc giả trẻ trong nhiều thập kỷ.

Cuốn sách đầu tiên của bà mang tên Henry Huggins, xuất bản năm 1950. Đây là tác phẩm trong loạt sách kể về cậu bé Henry, chú chó Ribsy, người bạn hàng xóm Beezus và cô em gái Ramona

Tác phẩm được lấy cảm hứng từ chính cuộc sống đời thường của nữ tác giả, về ký ức đẹp đẽ của bà cùng những đứa trẻ trong khu phố, và những đứa trẻ bà từng gặp khi làm thủ thư.

Nhờ cách dẫn dắt, kể chuyện gần gũi, giản dị, Beverly Cleary trở thành nữ tác giả được nhiều thế hệ trẻ em yêu quý. Bà cũng là người truyền cảm hứng cho nhiều tác giả để giải quyết vấn đề cuộc sống, trong đó có Judy Blume, tác giả cuốn sách Are You There God? It's Me, Margaret.

"Khi nói đến viết những cuốn sách được trẻ em yêu thích, không ai làm tốt hơn Beverly Cleary", nhà phê bình văn học Ilene Cooper nói.

Ngoài viết sách cho trẻ em, Cleary viết thêm hai cuốn hồi ký về thời thơ ấu và những năm tháng trưởng thành. Tác phẩm Girl from Yamhill (xuất bản năm 1988) kể về những ngày thơ ấu của nữ tác giả khi còn sống ở trang trại tại Yamhill. Cuốn còn lại là My Own Two Feet (xuất bản năm 1995), đưa độc giả trở về những ngày khi Cleary còn là sinh viên đại học ở Berkeley.

Trong sự nghiệp của mình, cố nhà văn Cleary nhận được hàng loạt giải thưởng văn học, trong đó có giải thưởng Laura Ingalls Wilder năm 1975, do Hiệp hội Thư viện Mỹ trao tặng và Huy chương bạc về văn học của Đại học Southern Mississippi.

Năm 2000, bà được Thư viện Quốc hội Mỹ vinh danh là "huyền thoại sống" và được trao tặng Huân chương Nghệ thuật Quốc gia vào 3 năm sau đó.

Năm 2009, bộ truyện nổi tiếng Ramona của Cleary đã được chuyển thể thành phim với tựa đề Ramona và Beezus. Năm 2010, bà được trao giải Robert Kirsch của Los Angeles Times, đánh dấu lần đầu tiên một tác giả viết truyện cho trẻ em nhận được giải thưởng này.

Suzanne Murphy, Chủ tịch công ty xuất bản HarperCollins, bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của cố nhà văn Beverly Cleary.

"Chúng tôi cảm thấy may mắn khi đi làm việc với Beverly Cleary. Chúng tôi yêu sự thông minh và rạng ngời của bà ấy. Những cuốn sách vượt thời gian của Cleary là lời khẳng định về mối liên kết vĩnh cửu giữa bà và tuổi thơ của mỗi đứa trẻ", Murphy nói.