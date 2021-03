Tác giả 'Trạm thu phí quái lạ' qua đời ở tuổi 91

Norton Juster, tác giả của cuốn sách thiếu nhi kinh điển được yêu thích trên khắp thế giới "Trạm thu phí quái lạ", vừa qua đời ngày 8/3.

Nhà xuất bản Penguin Random House thông báo vào ngày thứ ba vừa qua rằng nhà văn người Mỹ Norton Juster đã qua đời ở tuổi 91. Nguyên nhân cái chết không được tiết lộ.

Trước sự qua đời của ông, nhiều tác giả đã bày tỏ lòng thương tiếc nhà văn được yêu mến này. Mo Willems, tác giả kiêm họa sĩ minh họa nhiều cuốn sách thiếu nhi nổi tiếng đã viết trên trang Twitter của mình rằng:

"Người bạn ăn trưa của tôi, Norton Juster, đã hết sạch những câu chuyện kể và qua đời thanh thản vào tối qua. Nổi tiếng nhất với Trạm thu phí quái lạ và The Dot and The Line, những tác phẩm vĩ đại của Norton phản ánh đúng con người của anh ấy: Một tấm thảm chứa đầy những câu chuyện thú vị. Thương nhớ anh".

Nhà văn Norton Juster. Ảnh: Getty Images.

Philip Pullman, nhà văn Anh với bộ sách Vật chất tối của ngài, cũng gửi lời tiễn biệt tới Juster và gọi ông là "một cây viết sáng tạo tuyệt vời và một người đàn ông thực sự được yêu quý".

Juster sinh năm 1929, là con trai trong một gia đình người Do Thái nhập cư đến Mỹ. Sau khi tốt nghiệp ngành kiến trúc, ông gia nhập Hải quân Mỹ. Chính trong khoảng thời gian buồn chán này, Juster đã bắt đầu viết câu chuyện thiếu nhi đầu tiên của mình, nhưng sau đó bị cấp trên khiển trách.

Sau ba năm phục vụ tại hải quân, Norton Juster bắt đầu sống cùng họa sĩ minh họa Jules Feiffer. Hai người đã cùng nhau tạo nên tác phẩm kinh điển Trạm thu phí quái lạ do Juster viết và Feiffer vẽ minh họa.

Cuốn sách xuất bản lần đầu năm 1961, được công nhận là một kinh điển của văn học thiếu nhi, có thể sáng ngang với tầm Alice ở xứ sở thần tiên và Phù thủy xứ Oz.

Trạm thu phí quái lạ kể về cậu bé Milo luôn sầu muộn bắt đầu bước vào một cuộc phiêu lưu nhờ một gói hàng bất ngờ. Gói hàng khổng lồ với những chỉ dẫn quái lạ hóa ra lại là một trạm thu phí đường cao tốc. Từ đây, cậu bắt đầu lái chiếc ô tô đồ chơi đi qua trạm thu phí, đến những vùng đất màu nhiệm và gặp những sinh vật cậu chưa từng nghe tới tên.

Điều khiến cuốn sách trở nên khác biệt hơn cả so với những tác phẩm thiếu nhi thời kỳ ấy chính là việc sử dụng các lối chơi chữ cùng những ẩn dụ lắt léo và thông minh của Norton Juster.

Cuốn sách Trạm thu phí quái lạ đã được dịch sang tiếng Việt. Ảnh: Nhã Nam.

Tác phẩm đã được dịch ra nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt, được dựng thành phim hoạt hình, nhiều lần được đưa lên sân khấu dưới hình thức kịch nói lẫn nhạc kịch.

Một cuốn sách khác của Juster là The Dot and The Line là một cuốn sách tranh do chính ông tự viết và vẽ minh họa. Tác phẩm được dựng thành phim hoạt hình và đã đoạt giải Oscar cho hạng mục Phim hoạt hình ngắn hay nhất năm 1965.

Ngoài ra, Norton Juster còn là tác giả của 10 cuốn sách thiếu nhi khác, trong đó, Neville - tác phẩm cuối cùng của ông được xuất bản năm 2011, khi ông đã ngoài 80 tuổi.