Tác giả sách Huy Tâm: 'Gap year có thể đi chơi, học tập, trải nghiệm'

Tác giả cuốn sách "Through Asia: A whisper from the East" cho rằng người trẻ có thể sử dụng "gap year" để nghỉ ngơi hay học thêm kiến thức, nhưng cần có kế hoạch trở lại rõ ràng.

Tác giả cuốn sách "Through Asia: A whisper from the East" cho rằng người trẻ có thể sử dụng "gap year" để nghỉ ngơi hay học thêm kiến thức, nhưng cần có kế hoạch trở lại rõ ràng.





_____

Host: Ngọc Nhi

Khách mời: Anh Nguyễn Huy Tâm - tác giả sách Bước qua thành phố lạ và Through Asia: A whisper from the East

Độc giả có thể nghe phiên bản Audio tại đây / xem YouTube tại đây

_____

Lối sống trải nghiệm ngày càng được nhiều người Việt theo đuổi, đặc biệt là các bạn trẻ yêu thích khám phá và tự do. Người trẻ sẵn sàng phá bỏ rào cản của những công việc truyền thống để theo đuổi nghề nghiệp yêu thích, không ngại khám phá vùng đất mới và thể hiện cá tính riêng biệt.

Theo anh Nguyễn Huy Tâm - người từng đặt chân tới gần 100 thành phố trên thế giới, tác giả hai cuốn sách Bước qua thành phố lạ và Through Asia: A whisper from the East, cuộc đời rất công bằng khi cho mỗi người 24 giờ mỗi ngày để sống. Việc làm gì, sống như thế nào, trải nghiệm ra sao là quyền và cách lựa chọn của mỗi người. Những người biết sắp xếp cân đối, phân bổ hợp lý thời gian sẽ có thể sống một cuộc đời thú vị hơn.

Lấy ví dụ từ bản thân, là dân văn phòng nhưng mỗi khi được nghỉ ngơi, Huy Tâm sẽ dành thời gian đi nhiều nơi, gặp gỡ những người thú vị. Khái niệm “gap year” được anh sử dụng thường xuyên mỗi khi gặp căng thẳng trong công việc hoặc muốn trải nghiệm vùng đất mới. Anh lựa chọn dừng công việc trong vài tháng hoặc nhiều hơn một năm để toàn tâm toàn ý trải nghiệm những điểm đến mới trên thế giới, viết lại thành sách và chia sẻ với mọi người xung quanh.

Theo Huy Tâm, anh có thể “gap year” chủ động nhờ biết cách sắp xếp công việc hợp lý, luôn hết mình với mọi thứ đang làm thay vì chọn sống một cuộc đời nhàn hạ, hời hợt. Khi vùi mình vào công việc, anh sẽ không có những chuyến du lịch nghỉ ngơi ngắn ngày. Nhưng khi đã quyết định đi xa, anh gác bỏ mọi deadline, tập trung 100% năng lượng để tận hưởng cuộc hành trình, “toàn tâm toàn sức, chỉ có mình với những con đường”.

Anh Tâm dùng “gap year” để khám phá những thành phố mới, giải tỏa áp lực công việc và tích lũy thêm kiến thức.

Tác giả cuốn sách Bước qua thành phố lạ không chỉ dùng “gap year” để đi chơi, du lịch mà còn tận dụng để học hỏi, tích lũy thêm kiến thức. Khi kiến thức dần mai một hoặc lạc hậu, anh lựa chọn đến vùng đất mới, tham gia các khóa học ngắn hạn, theo học những thầy cô hàng đầu trên thế giới, làm quen với nhiều bạn bè quốc tế để khi trở về thêm tự tin và cảm hứng tiếp tục công việc.

Tuy nhiên, anh Tâm cho rằng “gap year” không có nghĩa là “YOLO” (you only live once) với tư duy mỗi người chỉ có một đời để sống nên có quyền bay nhảy tự do không có kế hoạch. Trong mỗi chuyến đi, khía cạnh tài chính được anh Tâm đặc biệt quan tâm. Anh sẽ lên kế hoạch chi tiết và cụ thể bằng như câu hỏi sẽ ở đâu, đi trong bao lâu, làm gì, gặp ai... để kiểm soát tài chính chặt chẽ.

Với kinh nghiệm đi qua 4 châu lục, anh hiểu rằng không phải nơi nào trên thế giới cũng an toàn, việc giữ quá nhiều tiền mặt trong người dễ gặp nhiều rủi ro. Do đó, việc sử dụng một chiếc thẻ ngân hàng để chi tiêu là điều nên làm. Sẽ càng tiện lợi hơn nếu chiếc thẻ này được tích hợp nhiều loại thẻ “tất cả trong một”, giúp tín đồ xê dịch tối giản hành lý, tránh thất lạc hay bị mất cắp trong quá trình đi du lịch.

Đây là lý do anh Tâm tâm đắc chiếc thẻ đồng thương hiệu HDBank Petrolimex tích hợp 4 trong 1 gồm thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ trả trước và thẻ nhận diện khách hàng thân thiết của Petrolimex. Với tấm thẻ này, chủ thẻ được hoàn tiền cho giao dịch đầu tiên, đồng thời được tích điểm, hoàn tiền, nhận thưởng khi thanh toán xăng dầu tại Petrolimex, nhận ưu đãi giảm giá tại các đối tác lớn về ẩm thực, du lịch, khách sạn, chăm sóc sức khỏe.

Việc sử dụng chiếc thẻ ngân hàng tiện lợi sẽ là giải pháp hiệu quả để người trẻ nói chung và tín đồ du lịch nói riêng chi tiêu thông minh, đồng thời kiểm soát tài chính tốt hơn.