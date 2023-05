Tác giả 'One Piece' bỏ bữa nhiều ngày khi viết truyện

Eiichiro Oda, tác giả bộ manga “One-Piece” nổi tiếng đã bỏ bữa nhiều ngày khi thực hiện tác phẩm, bất chấp những rủi ro tiềm ẩn về sức khỏe.

Tác giả Eiichiro Oda đang gặp một số vấn đề về sức khỏe. Ảnh: CBR.

Eiichiro Oda, tác giả và họa sĩ truyện tranh nổi tiếng thế giới. Đứa con tinh thần của ông là bộ manga One Piece đang dần đi tới những diễn biến cuối cùng. Bởi vậy, Oda càng cần dành nhiều thời gian để hoàn thiện tác phẩm.

Trong quá khứ, Eiichiro Oda cũng từng gặp một số vấn đề về sức khỏe do thiếu ngủ kéo dài. Không ít lần bộ truyện phải tạm hoãn 1-2 tuần để tác giả có thêm thời gian phục hồi trước khi quay lại cường độ làm việc liên tục. Bên cạnh đó, theo CBR, người hâm mộ cũng biết thêm một thói quen không tốt khác của Oda là bỏ bữa nhiều ngày, bất chấp những vấn đề tiềm ẩn về sức khỏe.

Theo tài khoản Twitter chuyên đưa tin về One Piece, sandman (@sandman_AP), tác giả của bộ manga nổi tiếng đã chia sẻ lịch làm việc dày đặc cũng như mức độ ảnh hưởng của nó tới sức khỏe bản thân.

“Thay đổi lớn nhất kể từ khi bắt đầu thực hiện One Piece là cân nặng của tôi”, Oda nói trong một cuộc phỏng vấn.

"Tôi làm việc mà không ăn trong vài ngày, tới khi xong việc thì ăn mọi thứ một lúc nên bị tăng cân. Bác sĩ đã cảnh báo huyết áp của tôi quá cao, nhưng tôi không nghĩ đó là vấn đề lớn".

Thông tin từ tài khoản Twitter của Sandman. Ảnh: Twitter.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Oda chia sẻ cởi mở về tình trạng sức khỏe của mình. Trong một cuộc phỏng vấn trước, ông có nói về tình trạng thiếu ngủ mà mình đang gặp phải. Đó là tình trạng mà một người không có đủ thời gian ngủ hoặc chất lượng giấc ngủ không cao.

Dù Oda không quá để tâm tới các nguy cơ về bệnh huyết áp cao do thói quen ăn uống không điều độ gây ra, ông từng nói rằng vẫn tin tưởng thương hiệu One Piece sẽ thành công, kể cả trong trường hợp mình (có thể) không tham gia nếu sức khỏe diễn biến tệ hơn.

Đây không phải là một tình huống thực sự tốt. Theo CBR, nhiều người hâm mộ rất lo lắng cho sức khỏe của Oda.

Hiện tại, tác giả Oda vẫn ổn, sẽ không có sự xáo trộn nào. Ông vẫn tận tâm với tác phẩm để hoàn thành nốt cốt truyện cuối cùng trong bộ manga One Piece. Ngoài ra, tác giả cũng tham gia vào một phần công việc dành cho loạt phim truyền hình One Piece phiên bản live-action do người đóng cho Netflix.

Bộ anime One Piece cũng đang được chuẩn bị thực hiện cho phần cuối hoành tráng. Các nhà sản xuất tin tưởng vào tiềm năng của bộ anime này có thể vượt qua các tác phẩm xuất sắc đi trước như Bleach hay Demon Slayer.