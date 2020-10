Tác giả người Anh viết sách về những ngày chiến đấu với Covid-19

Cuốn sách kết hợp sự hài hước và ấm áp, là lời tri ân mà Michael Rosen muốn gửi tới những nhân viên y tế đã cứu sống ông.

Sau 47 ngày được chăm sóc đặc biệt, Michael Rosen chuẩn bị cho xuất bản cuốn sách về những trải nghiệm của bản thân, từ việc chỉ có 50/50 cơ hội sống sót cho đến việc được y tá chăm sóc khi hôn mê.

Tác giả Michael Rosen. Ảnh: The Guardian.

Sách Many different kinds of love ghi lại những cảm nhận của ông trong 47 ngày cận kề cái chết do Covid-19. Đồng thời, ông cũng mong nó có thể giúp mọi người hiểu thêm về những vất vả mà các y, bác sĩ đã trải qua trong quá trình dịch bệnh lan rộng.

Michael Rosen nói rằng lần hôn mê khi bị bệnh Covid-19 khiến ông có cảm giác cận kề cái chết.

“Tôi không thể viết trong bệnh viện. Nhưng khi về nhà, tôi cảm thấy mình có thể viết về nó”, ông nói.

Ông từng bước chắp nối những khoảnh khắc xảy ra, đặt chúng vào trong trật tự, từ đó tạo nên bức tranh hoàn chỉnh, giúp người đọc dễ dàng theo dõi quá trình “trở về từ cõi chết” của tác giả.

Sách Many different kinds of love. Ảnh: Amazon.

Trong sách, ông so sánh khoảng thời gian mình bất tỉnh với cuộc hành trình của Odysseus đến thế giới bên kia: “Tôi đã quay trở lại, bởi vì thân thể đang chờ đợi tôi”. Những bài thơ được Rosen viết theo phong cách tự do, mang nhiều nét tự sự.

Phần quan trọng của cuốn sách là những đoạn trích từ lá thư hy vọng và ủng hộ mà các y tá đã viết cho Rosen, khi ông được chăm sóc đặc biệt.

Tác giả tâm sự ông thật sự biết ơn những nhân viên y tế: “Những điều dưỡng này đang làm công việc của họ, nhưng nó chứa đựng một sự tận tâm đáng khâm phục".

Robyn Drury, biên tập viên của Ebury Press, nhận xét đây là cuốn sách đặc biệt và "chúng tôi rất tự hào được xuất bản nó”.

Many different kinds of love sẽ được xuất bản dưới dạng sách bìa cứng và sách điện tử vào ngày 18/3/2021. Cuốn sách do họa sĩ Chris Riddell minh họa.