Tác giả Nam Kha chia sẻ cách nắm bắt cơ hội trong đại dịch covid-19

Nam Kha cho rằng nếu bạn dám đối diện thử thách và sẵn sàng hành động, bạn có ở giữa muôn trùng nguy khó, vẫn tìm được lối ra cho mình.

Sáng ngày 27/3, tại trường đại học Văn Lang (TP.HCM) đã diễn ra buổi giới thiệu sách Giữa muôn trùng nguy khó, vẫn có nhiều lối ra và giao lưu cùng tác giả Nam Kha.

Giữa muôn trùng nguy khó vẫn có nhiều lối ra là cuốn sách tư duy - kỹ năng dành cho giới trẻ. Sách được tác giả Nam Kha viết trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội đợt 1, năm 2020 và được NXB Kinh tế Quốc dân và 1980 Books liên kết phát hành. Sách cung cấp cho độc giả những chỉ dẫn nhằm thay đổi, thích nghi tình hình mới do đại dịch Covid-19 gây ra.

Chia sẻ tại buổi giao lưu, Nam Kha cho biết anh viết cuốn sách này để dành tặng các bạn đang sống bình yên thì bỗng nhiên bị quật ngã... gãy cánh bất ngờ. “Bản thân tôi cũng trải qua những điều tương tự, nên tôi rất hiểu và muốn viết điều gì đó để chia sẻ, cùng mọi người tìm cách vượt qua cơn khó khăn này”, Nam Kha nói.

Tác giả Nam Kha giao lưu cùng độc giả. Ảnh: Thanh Phong.

Nam Kha cũng cho biết đặc điểm chung của nhiều người khi đại dịch bùng phát là hay than vãn. “Mỗi ngày lướt qua Facebook tôi hay thấy nhiều người cứ than vãn, mệt mỏi với công việc đầy áp lực. Càng đi sâu vào tìm hiểu, tôi chợt nhận ra các bạn nào hay… than thì có cùng điểm chung là chưa tỉnh táo nhận ra thực tế của mình để tìm cách đẩy lùi khó khăn, tiếp cận cơ hội mới hơn ở phía trước”.

Chính vì thế khi viết cuốn sách này Nam Kha đã đưa câu chuyện Tái ông thất mã vào để nhằm mục đích nhắn nhủ với độc giả về vòng xoay lên - xuống của cuộc sống, trong nguy luôn có cơ và ngược lại trong cơ có nguy.

Đồng thời, qua đó Nam Kha đưa ra lời khuyên cho độc giả cần phải bình tĩnh sống trong những lúc nguy khó, đừng để sự sợ hãi, lo lắng nhấn chìm mình thì chỉ càng thất bại nhiều hơn mà thôi.

Sách Giữa muôn trùng nguy khó, vẫn có nhiều lối ra. Ảnh: Thanh Phong.

Cũng tại buổi giao lưu, Nam Kha đã chia sẻ và gợi ý với các bạn sinh viên về cách ứng phó và nắm bắt cơ hội trong đại dịch Covid-19. Đồng thời đưa ra những gợi ý để các bạn sinh viên có thể chủ động tìm được công việc phù hợp với bản thân ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

“Các bạn hãy chủ động nắm bắt công việc mơ ước ngay từ bây giờ bằng cách: Trở thành cộng tác viên của các công ty để có cơ hội cọ xát với môi trường làm việc thực tế, tích luỹ kinh nghiệm cho bản thân; tận dụng mạng xã hội 'khoe' các tác phẩm mình từng thực hiện nhằm ghi điểm với nhà tuyển dụng…”, Nam Kha bày tỏ.

Tuy nhiên, theo Nam Kha, điều quan trọng hơn hết là các bạn sinh viên phải bắt tay vào làm, đừng để kế hoạch chỉ nằm trên giấy hoặc trong các cuộc trò chuyện phím với bạn bè thì thành công vẫn mãi chỉ là một mục tiêu mờ ảo, xa vời không thể nào với tới được.

Đồng thời, đừng lấy lý do sợ sai, sợ làm hỏng việc ra để nguỵ biện, vì có sai, có sửa thì mới có bài học kinh nghiệm.

Nam Kha là cây viết huyên viết về kỹ năng sống, dành cho giới trẻ. Anh là tác giả của các cuốn: Tuyệt đỉnh bí kíp teen truyền (2017), Bắn tim bí kíp chuẩn teen (2019), Mẹ ơi, ở đâu con mới được an toàn (nhiều tác giả, 2019), Sống xanh không khó (2020), Tuổi dậy thì ti tỉ chuyện (2020)…