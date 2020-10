Tác giả 'Hoa bay' đoạt giải cuộc thi viết vì bình yên cuộc sống

Tiểu thuyết của Chu Thanh Hương là một trong 20 tác phẩm được tôn vinh tại cuộc thi viết "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống".

Chu Thanh Hương là tác giả Hoa bay - tiểu thuyết từng đoạt giải cuộc thi viết "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" giai đoạn 2007-2010. Tác phẩm sau đó được dựng thành phim truyền hình cùng tên, để lại dấu ấn trong công chúng.

Cô tiếp tục giành giải cao nhất tại cuộc thi viết "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" giai đoạn 2017-2020 với tiểu thuyết Phận liễu.

Tác giả Chu Thanh Hương (thứ ba từ trái sang) nhận giải tại Bộ Công an chiều 28/10. Ảnh: YN.

Chiều 28/10, lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống lần thứ 4 (2017-2020)” tiếp tục xướng tên Chu Thanh Hương cùng nhiều nhà văn khác. Lễ trao diễn ra tại hội trường Bộ Công an (Hà Nội).

Cuộc thi viết “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống lần thứ 4” do Bộ Công an phối hợp Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức.

Qua ba năm diễn ra, ban tổ chức đã nhận hơn 120 bản thảo hưởng ứng. Từ đó, hội đồng giám khảo đã làm việc công tâm, khách quan, chọn những tác phẩm chất lượng và xứng đáng để căn cứ theo các hạng mục trao giải.

Kết quả, giải thưởng chia hai hạng mục tiểu thuyết và ký, truyện ký. Về tiểu thuyết có: 2 giải A; 3 giải B; 4 giải C; 7 giải Khuyến khích. Về ký và truyện ký có: 1 giải A; 2 giải B; 1 giải C; 1 giải Khuyến khích.

Một số tác phẩm đoạt giải. Ảnh: TL.

Các tác phẩm đoạt giải được xuất bản thành sách. Thiếu tướng Mã Duy Quân - Giám đốc NXB Công an Nhân dân - nói: “Những trang sách từ cuộc thi mang lại nội dung tư tưởng và nghệ thuật góp phần tích cực vào công cuộc bảo vệ an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống. Những trang sách này khẳng định đóng góp, lao động của các tác giả sáng tác văn học với mảng đề tài người chiến sĩ công an”.

Các tác giả xây dựng nên những tác phẩm văn học có giá trị, góp phần thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền chính trị sâu rộng về cuộc sống, chiến đấu và những gian khổ, hy sinh của người chiến sĩ công an. Bên cạnh đó, đây là những tác phẩm giúp định hình và phát triển vững chắc mảng đề tài văn học liên quan đến lực lượng công an nhân dân.