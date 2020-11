Tác giả của 'Lược sử vạn vật' muốn nghỉ hưu

Bill Bryson là tác giả của cuốn "Lược sử vạn vật" nổi tiếng. Tác giả này đã bước sang tuổi 69 và đang cân nhắc tới việc nghỉ hưu.

Bill Bryson là tiểu thuyết gia nổi tiếng từng được nhận Huân chương Đế chế Anh. Ông cho biết mình dự định đọc nhiều sách hơn cũng như dành nhiều thời gian hơn để ở bên con cháu.

Tác giả Bill Bryson. Ảnh: The Times.

Bill Bryson, tác giả của rất nhiều cuốn sách về du lịch và khoa học bán chạy hàng triệu bản trên toàn thế giới. Nổi bật trong số đó chính là Lược sử vạn vật (A Short History of Nearly Everything).

Tác phẩm trình bày một cách ngắn gọn lịch sử nghiên cứu khoa học tự nhiên, những thành tựu trong các lĩnh vực như vật lý, hóa học, sinh học, địa chất, thiên văn...

Vị tác giả nổi tiếng này đã bước sang tuổi 69. Ông tâm sự với Times Radio rằng ông đang thực sự cân nhắc tới việc nghỉ hưu và đã thử nghiệm cuộc sống của một hưu trí trong suốt năm vừa qua.

Bill Bryson chia sẻ: “Thế giới tràn ngập những điều bạn có thể làm mà không cảm thấy bị áp lực như khi có trách nhiệm đè nặng lên vai. Tôi không thấy ngại việc phải nghỉ hưu. Lần đầu tiên trong một thời gian dài tôi đã đọc sách theo ý thích và tôi rất yêu thích điều đó”.

Tác phẩm chứa đựng nhiều tâm huyết của Bill Bryson. Ảnh: Midori.

Bryson có bốn người con và mười người cháu. Ông bày tỏ rằng mình rất muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

“Bạn chỉ sống có một lần thôi”, Bryson nói: “Điều đó đúng với tất cả chúng ta. Tôi rất muốn dành phần thời gian còn lại trong đời mình, phần thời gian mà tôi mong là dài đáng kể, để được làm những điều mình vốn yêu thích nhưng trước giờ chưa thể thực hiện”.

Bill Bryson vốn là công dân Mỹ nhưng dành phần lớn cuộc đời mình sinh sống ở Anh. Ông là một trong những nhà văn Mỹ nổi tiếng và được yêu thích nhất tại xứ sở sương mù. Ông từng là cố vấn cho Quỹ bảo tồn di sản Anh và được mời làm hiệu trưởng Đại học Durham năm 2005.