Tác giả 'Chuyện người tùy nữ' tái xuất văn đàn

Margaret Atwood sẽ xuất bản tập truyện ngắn mang tên “Old babes in the wood”, tác phẩm được đánh giá là "mang tính cá nhân cao".

Tuyển tập truyện ngắn của Margaret Atwood sẽ phát hành vào đầu năm sau, đánh dấu sự trở lại với văn chương hư cấu của nữ nhà văn người Canada kể từ năm 2019, khi bà xuất bản The testaments - tập 2 của The handmaid's tale (Chuyện người tùy nữ). Tập truyện ngắn được nhà xuất bản Vintage mô tả là “mang tính cá nhân cao”.

Old babes in the wood bao gồm 15 câu chuyện, trong đó có một số truyện lần đầu xuất bản. Truyện ngắn Old babes in the wood trước đây đã được in trên tờ The New Yorker, kể về hai chị em gái vào tuổi xế chiều sống tại một căn chòi ven hồ của gia đình.

Nhà văn Margaret Atwood. Ảnh: Reuters.

Nhà xuất bản Vintage cho biết những câu chuyện “khám phá đa chiều trải nghiệm, từ hai người bạn thân cãi nhau về những gì đã thực sự xảy ra trong quá khứ cho tới cách để ngăn ai đó khỏi nghẹt thở; từ chuyện một cô con gái phải xác định xem mẹ mình có phải phù thủy hay không đến cách xử lý những cổ vật thừa kế như thanh kiếm diễu hành trong Thế chiến II”.

Nhà xuất bản bật mí thêm: “Còn có cả sự xuất hiện của những chú mèo đáng yêu, những con sên bối rối, nhà văn Martha Gellhorn, nhà văn George Orwell, nhà triết học-thiên văn-toán học Hypatia ở Alexandria, một nhóm nữ học giả lớn tuổi và một người ngoài hành tinh với nhiệm vụ kể lại truyện cổ tích của loài người”.

Sợi dây kết nối cuốn sách là chuỗi câu chuyện về một cặp vợ chồng già: các sự kiện họ trải qua cùng nhau tạo nên một thiên tình sử.

Margaret Atwood chia sẻ: “Old babes in the wood là một tuyển tập hỗn hợp. Có cả vị ngọt lẫn vị đắng, giống như cuộc đời. Một câu chuyện về một con ốc sên liệu thật ra có phải là một câu chuyện về tuổi già? Có lẽ. Những người ta yêu thương liệu có bao giờ thực sự mất đi? Có lẽ không. Mèo có đúng như những gì chúng tỏ ra? Hầu như không bao giờ".

Truyện ngắn Old babes in the wood trước đây đã được in trên tờ The New Yorker. Tranh: Carson Ellis.

Tác phẩm hư cấu gần nhất của Atwood - tiểu thuyết The testaments - đã giành Giải Booker 2019. The testaments là phần tiếp nối của Chuyện người tùy nữ - tác phẩm giành Giải Governor General và Giải Arthur C. Clarke đầu tiên, đồng thời lọt vào danh sách đề cử của Giải Booker và Giải Nebula.