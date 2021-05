Tác giả 'Chú sâu háu ăn' qua đời

Tác giả sách thiếu nhi Eric Carle qua đời hôm 23/5 ở tuổi 91. Nhiều họa sĩ minh họa thể hiện lòng kính trọng và thương tiếc ông.

Tờ The Guardian đưa tin tác giả Eric Carle qua đời vào chủ nhật tại nơi nghỉ hè ở Northampton, Massachusetts, Mỹ, trong vòng tay gia đình.

Trên mạng xã hội, nhiều nghệ sĩ bày tỏ lòng kính trọng với tác giả Eric Carle và tác phẩm của ông. Tác giả loạt sách thiếu nhi ăn khách Lunch Lady Jarret J. Krosoczka viết: “Được ở bên Eric Carle là điều gần gũi nhất mà người ta có thể để gặp ông già Noel thực sự. Sách của ông và cống hiến của ông cho nghệ thuật sẽ còn với thời gian. Những người trong cộng đồng sáng tác sách thiếu nhi chúng tôi nhớ ông biết bao”.

Tác giả Eric Carle. Ảnh: Richard Drew/AP.

Tác giả kiêm họa sĩ minh họa Mo Willems (tác giả loạt truyện về Voi và Lợn, Bồ câu dành cho trẻ em) đã mô tả Eric Carle là một “quý ông với nét duyên dáng tinh nghịch”.

Qua loạt sách như Brown Bear, Brown Bear, What Do You See?, Do You Want to Be My Friend? và From Head to Toe, Carle đã viết về những chủ đề phổ quát bằng từ ngữ đơn giản và màu sắc tươi sáng.

Ông từng nói: “Những điều chưa biết thường mang đến nỗi sợ hãi. Trong các cuốn sách của mình, tôi cố gắng chống lại nỗi sợ hãi này, để thay thế nó bằng một thông điệp tích cực. Tôi tin rằng trẻ em có tính sáng tạo bẩm sinh và ham học hỏi. Tôi muốn cho các em thấy rằng việc học thực sự vừa hấp dẫn vừa vui vẻ”.

Chú sâu háu ăn (The Very Hungry Caterpillar) xuất bản năm 1969, được các bậc phụ huynh và em nhỏ đón nhận với câu chuyện về sự phát triển của một con sâu xanh lá thành một con bướm nhiều màu đầy kiêu hãnh.

“Tôi nhớ rằng khi còn nhỏ, tôi luôn cảm thấy mình sẽ không bao giờ lớn lên và trở nên thông minh, lanh lợi”, Carle nói với The New York Times năm 1994. “Chú sâu háu ăn là một cuốn sách đầy hy vọng: Bạn cũng có thể lớn lên và mọc cánh”, Carle nói.

Các chính trị gia như George W. Bush và Hillary Clinton thường có buổi đọc sách cho trẻ em trong chiến dịch vận động tranh cử, và thường chọn tác phẩm của Carle. Học viện Thiếu nhi Mỹ đã gửi cho hơn 17.000 bác sĩ nhi khoa bản đặc biệt của cuốn sách cùng biểu đồ phát triển và tài liệu phát tay dành cho phụ huynh về chế độ ăn uống lành mạnh.

Nhà văn kiêm họa sĩ minh họa Ted Dewan gọi cuốn sách là một trong những trụ cột của văn hóa thiếu nhi. “Nó không có gì để chê trách", Ted nói.

Thiếu nhi Việt tò mò với cuốn Chú sâu háu ăn trong một ngày hội sách tranh năm 2019. Ảnh: Quảng Văn.

Carle đã viết và minh họa hơn 75 cuốn sách, đôi khi hợp tác với Bill Martin Jr hoặc các tác giả khác. Một trong những cuốn sách cuối cùng của ông là The Nonsense Show phát hành năm 2015.

Eric Carle sinh ra trong một gia đình cha mẹ là người Đức nhập cư New York. Năm Carle 6 tuổi, gia đình ông quay về Đức. Sau khi tốt nghiệp một trường nghệ thuật hàng đầu của Đức, ông trở lại Mỹ vào năm 1952. Ông làm việc như một nhà thiết kế đồ họa của The New York Times trước khi chuyển sang bộ phận quảng cáo.

Năm 2002, Carle và vợ mình, Barbara Carle, thành lập Bảo tàng Nghệ thuật Sách tranh Eric Carle. Có trụ sở tại Amherst, Massachusetts, trung tâm nghệ thuật phi lợi nhuận là nơi trưng bày các minh họa sách tranhh từ khắp nơi trên thế giới. Ông đã nhận được giải thưởng thành tựu trọn đời từ National Endowment for the Arts và Hiệp hội Thư viện Mỹ.

Với tư cách là một họa sĩ vẽ tranh minh họa, ông chọn cách khắc họa động vật bằng màu sắc độc đáo để cho các độc giả nhỏ tuổi của mình thấy rằng trong nghệ thuật, không có màu sai.

Cha ông đã cho ông thấy điều kỳ diệu của những sinh vật sống mà sau này tác giả đưa vào trong sách của mình. “Khi tôi còn là một đứa trẻ, theo như những gì tôi có thể nhớ, cha sẽ nắm tay tôi và chúng tôi sẽ đi giữa thiên nhiên”, Carle hồi tưởng vào năm 1994. “Cha sẽ cho tôi xem sâu, bọ, ong, kiến và giải thích cuộc sống của chúng cho tôi".