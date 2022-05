Tác giả 'Cách giết chồng' hầu tòa vì cáo buộc giết chồng

Crampton Brophy, tác giả bài blog có tựa đề “How to murder your husband” (tạm dịch: Cách giết chồng) đang hầu tòa vì bị buộc tội bắn chết chồng Daniel Brophy.

Công tố viên cho biết nhà văn 71 tuổi, người có loạt tiểu thuyết Wrong Never Felt So Right bao gồm The Wrong Husband và The Wrong Lover, đã phải vật lộn để thanh toán các khoản vay của mình, nhưng vẫn duy trì 10 hợp đồng bảo hiểm có thể chi trả cho bà 1,4 triệu USD trong trường hợp chồng bà qua đời, AFPđưa tin ngày 19/5.

Bà Brophy đến nay vẫn phủ nhận các cáo buộc.

“Tôi có thể xoay xở tài chính tốt khi Dan còn sống hơn là khi ông ấy chết”, bà nói trên tòa tại Portland tuần này, theo báo The Oregonian.

Công tố viên Shawn Overstreet cho biết camera an ninh đã ghi lại cảnh chiếc xe tải nhỏ của Crampton Brophy bên ngoài Học viện Ẩm thực Oregon vào ngày 2/6/2018 vào gần đúng thời điểm người chồng - là đầu bếp dạy nghề ở đó - bị sát hại tại một trong những lớp học của trường.

Bà Nancy Crampton Brophy tại một phiên tòa ngày 6/4. Ảnh: The Oregonian.

Daniel Brophy (63 tuổi) được các học sinh phát hiện đã chết trong trường với 2 vết đạn bắn.

"Bà đã ở đó cùng thời điểm mà ai đó tình cờ bắn chồng bà bằng loại súng mà bà sở hữu và nòng của khẩu súng này hiện mất tích một cách bí ẩn", công tố viên nói.

Crampton Brophy nói với tòa bà không còn nhớ gì về khoảng thời gian ở hiện trường, dù thừa nhận đã đến đó. Khi được cho xem camera an ninh ghi lại hình ảnh và đang ở trong khu vực trường, bà nói rằng mình đang lái xe xung quanh để lấy cảm hứng viết văn.

Các nhà điều tra cho biết nòng của khẩu súng ngắn Glock được sử dụng trong vụ giết người được nghi phạm mua trên eBay. Phần nòng này đã biến mất và vẫn chưa được tìm thấy dù cảnh sát đã ráo riết tìm kiếm.

Crampton Brophy thừa nhận đã mua một khẩu súng lục Glock để chồng mình phòng thân mỗi khi ông đi hái nấm trong rừng, còn phần nòng súng bà mua là để nghiên cứu tư liệu viết một cuốn tiểu thuyết đang dang dở.

Phiên tòa bắt đầu từ tháng 4 và vẫn đang tiếp tục.