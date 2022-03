Tác dụng của quả bơ đối với tim mạch

Một nghiên cứu đã chứng minh ăn bơ làm giảm nguy cơ đau tim ở cả nam giới và phụ nữ.

Tác giả nghiên cứu - TS Lorena Pacheco, khoa Dinh dưỡng, trường Harvard TH Chan (Boston, Mỹ) - cho biết ăn ít nhất 2 phần bơ mỗi tuần giúp giảm nguy cơ đau tim đến 21%.

Một phần bơ khoảng 80 gram, tương đương nửa quả bơ. Theo CNN, nghiên cứu được công bố trên Tạp chí The Journal of the American Heart Association.

Đại diện WHO cho biết tim mạch là bệnh nguy hiểm hàng đầu trên thế giới, cướp đi sinh mạng của gần 18 triệu người mỗi năm. Tại Mỹ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh thống kê cứ 36 giây lại có một người mắc bệnh tim.

Phòng ngừa bệnh tim bằng cách giữ cân nặng, huyết áp và cholesterol trong tầm kiểm soát, ngủ đủ giấc, tập thể dục thường xuyên, tránh căng thẳng và sử dụng các chất kích thích, có chế độ ăn lành mạnh.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ cho biết cơ thể chúng ta cần chất béo để tăng cường năng lượng, bảo vệ các cơ quan, sản xuất hormone và giúp hấp thụ chất dinh dưỡng. Nhưng không phải chất béo nào cũng tốt cho cơ thể. Những chất béo nhân tạo có thể làm tăng cholesterol xấu và giảm cholesterol tốt, tăng nguy cơ về bệnh tim mạch, đột quỵ và tiểu đường.

Chủ tịch Hội đồng Phòng ngừa và Dịch tễ học, Hiệp hội Tim mạch Mỹ, ông Cheryl Anderson, cho biết: “Mặc dù không có một loại thực phẩm nào là giải pháp cho một chế độ ăn uống lành mạnh thường xuyên, nghiên cứu này là bằng chứng cho thấy bơ rất có lợi cho sức khỏe”.

Nghiên cứu đã theo dõi hơn 68.000 phụ nữ và 41.000 nam giới. Họ đều không bị ung thư, tim mạch hay đột quỵ. Ngoài việc xem xét tác động tổng thể của việc ăn bơ, các nhà nghiên cứu đã làm mô hình thống kê và phát hiện ăn 1/4 cốc bơ mỗi ngày thay vì sữa chua sẽ làm giảm nguy cơ đau tim từ 16% đến 22%.

Bơ là nguồn chất béo tốt cho cơ thể, nhưng chi phí cao cũng như phụ thuộc vào mùa vụ, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể ăn chúng. Các chuyên gia khuyên có thể thay thế bơ bằng các loại hạt chứa chất dinh dưỡng tương tự như óc chó, hạnh nhân, bí ngô.