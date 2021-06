Tác động của giới ca sĩ tới cộng đồng LGBTQ+

Dưới sự ủng hộ nhiệt tình của người nổi tiếng, đặc biệt là các ca sĩ Kpop, cái nhìn của khán giả Hàn Quốc với cộng đồng LGBTQ+ ngày càng thay đổi tích cực.

Tờ Hankyoreh đưa tin Tiffany Young (SNSD) đã hợp tác cùng Neon Milk - đội ngũ sáng tạo ủng hộ cộng đồng LGBTQ+ tại Seoul - trong một chiến dịch ủng hộ Pride Month (tháng Tự hào - tháng ủng hộ, tôn vinh và đấu tranh xóa bỏ kỳ thị với LGBTQ+ vào tháng 6 hàng năm).

Tiffany đã cùng các ngôi sao thuộc cộng đồng LGBTQ+ khác - bao gồm nam thần tượng đầu tiên công khai mình là người đồng tính, Holland - nhảy theo ca khúc Into The New World phát hành năm 2007 của SNSD.

Into The New World vốn được coi như bài hát biểu tượng cho các cuộc biểu tình vì chính nghĩa và nhân quyền tại Hàn Quốc nhờ ca từ thể hiện sự mạnh mẽ, lạc quan cùng niềm tin tưởng vào tương lai tươi sáng đang trông chờ phía trước. Lần này, Neon Milk sử dụng Into The New World làm ca khúc chủ đề cho tất cả chiến dịch vì tháng Tự hào của họ.

Tiffany Young quay video và công khai ủng hộ cộng đồng LGBTQ+. Ảnh: Mnet.

Sức ảnh hưởng của giới giải trí tới cộng đồng LGBTQ+

Tiffany chia sẻ trong video: “Tôi luôn đứng về phía các bạn và tôi sẽ sát cánh bên mọi người với tư cách một người ủng hộ cộng đồng LGBTQ+. Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi đã nghĩ ‘Liệu mình hành động như này là đủ chưa? Mình có thể lên tiếng về vấn đề này không?’ Tuy nhiên tôi cho rằng điều quan trọng ở đây là thành thật và sống thật với chính bản thân mình”.

Ngày 20/6, nam ca sĩ Kevin Woo (cựu thành viên U-KISS) cũng thể hiện sự ủng hộ của anh đối với cộng đồng tính dục thiểu số. Cụ thể hơn, trong bài đăng của mình, nam ca sĩ đã đặt định vị là “tháng tự hào” và dành lời khen ngợi cho The Trevor Project, một tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ được thành lập để hỗ trợ thanh thiếu niên thuộc cộng đồng LGBTQ+.

Nam ca sĩ Jo Kwon, người từng nhiều lần chia sẻ về tầm quan trọng của hình ảnh trung tính đối với anh, cũng đăng một bài đăng trên tài khoản mạng xã hội để thể hiện sự ủng hộ. Trong bài đăng này, nam ca sĩ đính kèm hình ảnh anh đeo một đôi bốt cao đến đầu gối màu cam rực rỡ kèm dòng chữ “trong thời trang không có giới tính”.

Nam ca sĩ Holland công khai là người đồng tính. Ảnh: Naver.

Tiffany Young, Jo Kwon và Kevin Woo không phải người nổi tiếng duy nhất từng thể hiện sự ủng hộ với cộng đồng tính dục thiểu số. Thực tế, trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều ngôi sao bày tỏ sự ủng hộ với cộng đồng LGBTQ+, điển hình như RM (BTS), Yves (LOONA), Moon Byul (MAMAMOO), Vernon (SEVENTEEN)... Đặc biệt, rapper SLEEQ đã đưa lá cờ cầu vồng lục sắc vào một màn biểu diễn trên chương trình thực tế Good Girl của đài truyền hình Mnet.

Bên cạnh đó, giới giải trí Hàn Quốc cũng cho thấy sự thay đổi tích cực khi số ngôi sao công khai mình thuộc cộng đồng LGBTQ+ đang tăng lên. Năm 2018, thông qua đĩa đơn ra mắt Neverland, nam ca sĩ Holland trở thành thần tượng đồng tính nam công khai đầu tiên. NAVINCI (cựu thành viên nhóm nhạc ToppDogg) cũng tiết lộ anh là người vô tính luyến ái vào năm 2017. Hai thần tượng kể trên đều đang tích cực hoạt động trong ngành giải trí.

Không chỉ có các ngôi sao trẻ tuổi, một số nghệ sĩ lớn tuổi tại Hàn Quốc cũng cho thấy sự ủng hộ dành cho cộng đồng LGBTQ+. Chia sẻ trong chương trình Joy of Conversation, người dẫn chương trình nổi tiếng kiêm cựu chiến binh 94 tuổi Song Hae khẳng định có nhiều điều để học hỏi từ các sự kiện ủng hộ cộng đồng tính dục thiểu số. Song Hae cũng cho biết ông cảm thấy vui khi xã hội Hàn Quốc đang trải qua kiểu thay đổi mới.

Vai diễn đầu bếp chuyển giới của Lee Joo Young trong Itaewon Class nhận được phản hồi tích cực từ khán giả Hàn. Ảnh: Naver.

Dù vậy, những nỗ lực thay đổi định kiến xã hội về cộng đồng LGBTQ+ của các ngôi sao không phải là vô ích. Thông qua các ngôi sao, nhiều khán giả đã có cái nhìn đúng đắn hơn về những vấn đề xoay quanh LGBTQ+.

Nếu người hâm mộ trong quá khứ thường có cái nhìn khắt khe với LGBTQ+, thì nhiều người hâm mộ ngày nay sẽ lên tiếng khen ngợi các ngôi sao khi họ thể hiện sự ủng hộ dành cho cộng đồng tính dục thiểu số.

Chẳng hạn, trong một bài đăng trên mạng xã hội, Jo Kwon đã chia sẻ loạt tin nhắn người hâm mộ cảm ơn anh vì sự ủng hộ dành cho cộng đồng LGBTQ+. Một khán giả chia sẻ họ trở thành người hâm mộ Jo Kwon sau khi chứng kiến thái độ tích cực với cộng đồng tính dục thiểu số cũng như niềm đam mê dành cho văn hóa drag của anh.

Đạo luật chống phân biệt đối xử tại Hàn Quốc

Ngành giải trí Hàn Quốc đang cho thấy nhiều thay đổi tích cực đối với cộng đồng LGBTQ+, không thể phủ nhận rằng vẫn tồn tại nhiều định kiến hà khắc trong xã hội Hàn Quốc nhắm vào cộng đồng tính dục thiểu số, đặc biệt khi có liên quan tới các ngôi sao.

Vào tháng 5, theo tờ Hankook Ilbo, nữ diễn viên Kim Jung Hwa đã bị chỉ trích dữ dội sau khi cô nhận vai đồng tính nữ trong bộ phim Mine. Có khán giả cho rằng với tư cách là vợ của một nhà truyền giáo có tiếng, nữ diễn viên nên tập trung vào việc truyền giáo hơn là làm diễn viên.

Video của Neon Milk được phát hành vào ngày 16/6, chỉ hai ngày sau khi lượng chữ ký ủng hộ kiến nghị thi hành đạo luật chống phân biệt đối xử vượt mốc 100.000 chữ ký.

Kim Jung Hwa bị chỉ trích, tẩy chay vì đóng vai đồng tính trong phim Mine. Ảnh: Salt Entertainment.

Năm 2006, Ủy ban Nhân Quyền Quốc gia Hàn Quốc đề xuất một đạo luật nhằm xóa bỏ sự phân biệt đối xử còn tồn tại trong quốc gia. Dù vậy, 15 năm sau, đạo luật này vẫn chưa được ban hành do vấp phải sự phản đối của một số tín đồ Cơ đốc giáo.

Theo tờ Hankyoreh, các nhà thờ lớn tại Hàn Quốc đã dẫn dắt công chúng có cái nhìn tiêu cực với đạo luật chống phân biệt đối xử. Do đó, các chính trị gia trì hoãn việc ban hành đạo luật vì cho rằng còn “thiếu sự đồng thuận trong xã hội”.

Tuy nhiên, nhiều người dân Hàn Quốc lên tiếng phản đối quan điểm trên. Theo họ, đồng thuận trong xã hội không được tạo ra thông qua chờ đợi mà cần tích cực hành động để tạo nên sự đồng thuận chung trong xã hội.

Cũng có một số người dân cho rằng không giống như phương Tây, xã hội Hàn Quốc vẫn chưa sẵn sàng cho đạo luật này. Trước ý kiến trên, phóng viên Lee Seung Han của tờ Hankyoreh chỉ ra rằng phương Tây vốn không phải nơi khoan dung và cởi mở với cộng đồng LGBTQ+ ngay từ đầu.

Hiện cộng đồng tính dục thiểu số của Hàn Quốc vẫn phải đối mặt với sự kỳ thị và phân biệt đối xử lớn trong xã hội. Nếu đạo luật chống phân biệt đối xử được ban hành, đạo luật sẽ cấm mọi hành vi phân biệt đối xử trong giới tính, khuyết tật cơ thể, chủng tộc, dân tộc, tuổi tác, xu hướng tính dục, bản dạng giới và nhiều khía cạnh khác.