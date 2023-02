Tác động của các sự kiện 'thiên nga xanh'

Thiên nga xanh có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến sinh kế, thậm chí là tính mạng con người.

Green swan /ɡriːn swɒn/ (danh từ): Thiên nga xanh

Định nghĩa:

Macmillan Dictionary định nghĩa green swan một sự kiện bất ngờ liên quan đến biến đổi khí hậu, gây hậu quả tài chính nghiêm trọng cho các nền kinh tế trên toàn thế giới.

Thuật ngữ thiên nga xanh được đặt ra vào tháng 1/2020 từ một báo cáo của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS). Thuật ngữ này lấy cảm hứng từ thuật ngữ thiên nga đen (black swan) xuất hiện vào năm 2001 nhằm đề cập một sự kiện không thể đoán trước, gây ra hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt từ góc độ kinh tế. Đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nền kinh tế được cho là một ví dụ điển hình của thiên nga đen.

Thiên nga đen và thiên nga xanh đều là những sự kiện bất ngờ, nhưng các chuyên gia cho rằng thiên nga xanh vẫn có thể dự đoán được và ngăn chặn được từ sớm.

Các nhà phân tích trong lĩnh vực kinh doanh và môi trường lập luận rằng trong những năm tới, thiên nga xanh có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến sinh kế, thậm chí là tính mạng con người.

Họ chỉ ra tầm quan trọng của hợp tác quốc tế để giải quyết các tình huống bất ngờ liên quan môi trường, ví dụ như động đất, bão lũ... Thay vì chỉ ném tiền để giải quyết hậu quả, chúng ta cần chuẩn bị cho tương lai, tập trung nỗ lực vào việc phòng tránh và loại bỏ, giảm thiểu nguy cơ các sự kiện thiên nga xanh xảy ra.

Ứng dụng của green swan trong tiếng Anh:

- Green swans are risks we humans create for ourselves by pumping contaminants into our air and water, destroying our ecosystems, and destabilizing our climate.

Dịch: Thiên nga xanh là những rủi ro mà con người tạo ra cho chính mình bằng cách bơm chất gây ô nhiễm vào không khí và nước, phá hủy hệ sinh thái và làm mất ổn định khí hậu.

- The appearance of green swans is arguably more predictable than that of black swans, as climate change makes them unavoidable.

Dịch: Sự xuất hiện của thiên nga xanh được cho là dễ đoán hơn so với thiên nga đen, vì biến đổi khí hậu là điều không thể tránh khỏi.