T1 dễ thở, DWG KIA và FPX cùng bảng ở Chung kết Thế giới 2021

Tại sự kiện bốc thăm bảng đấu Chung kết Thế giới (CKTG) 2021 vào tối 22/9, game thủ Faker cùng đồng đội ở T1 gặp đối thủ nhiều duyên nợ Edward Gaming (EDG) và 100 Thieves ở bảng B.

Faker cùng đồng đội luôn có thành tích thi đấu tốt trong những cuộc đối đầu với EDG, nhà vô địch LPL (Giải LMHT Thoại Trung Quốc), ở các kỳ CKTG. Bảng B được đánh giá không quá khó chơi cho T1.

Hai ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch là DWG KIA và FunPlus Phoenix (FPX) vào bảng A. Ở lượt thứ 3 ở bảng A, Jankos bật cười khi bốc trúng lá thăm mang tên Rogue, đội đến từ LEC (Giải LMHT khu vực châu Âu).

Kết quả bốc thăm bảng đấu Chung kết Thế giới 2021. Ảnh: VETV.

Trước khi những lượt bốc thăm diễn ra, Jankos được kỳ vọng mang lại may mắn cho các đội châu Âu. Người đi rừng Jankos của G2 Esports được chọn bốc những lá thăm may rủi.

Royal Never Give Up (RNG) rơi vào bảng C với PSG Talon và Fnatic. Đây đều là những đối thủ dưới tầm so với nhà vô địch MSI 2021.

Bảng D có sự góp mặt của Gen.G, MAD Lions và Team Liquid. Đây được xem là bảng đấu cân bằng nhất ở CKTG 2021.

Các bảng đấu đều bỏ trống một suất. Đây là vị trí dành cho các đội vượt qua giai đoạn play-in (vòng loại). Hai đội mạnh Hanwha Life Esports và LNG Esports sẽ thi đấu ở giai đoạn này.

Giai đoạn play-in bắt đầu từ ngày 5 đến 9/10. Còn vòng bảng bắt đầu từ ngày 11/10.