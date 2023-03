Syria lên án chuyến thăm không báo trước của tướng Mỹ

Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đã bất ngờ đến thăm một căn cứ của Mỹ ở Đông Bắc Syria. Bộ Ngoại giao Syria ngày 5/3 đã lên án động thái trên.

Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ. Ảnh: Reuters.

Theo hãng thông tấn nhà nước SANA, Bộ Ngoại giao Syria đã gọi chuyến thăm không báo trước của ông Milley là "bất hợp pháp" và "vi phạm trắng trợn" chủ quyền của nước này.

Tướng Milley hôm 4/3 đã tới Syria để đánh giá các nỗ lực ngăn chặn sự trỗi dậy của nhóm chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) và xem xét các biện pháp bảo vệ lực lượng Mỹ trước các cuộc tấn công, bao gồm cả cuộc tấn công từ máy bay không người lái do lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn, theo Reuters.

Đây là lần đầu tiên ông Milley tới Syria trên cương vị là chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân.

Trong chuyến thăm này, ông Milley khẳng định việc triển khai lực lượng Mỹ tới Syria để chống lại IS vẫn đáng để mạo hiểm sau gần 8 năm. Theo ông, nhiệm vụ quan trọng của họ là thực hiện nỗ lực lâu dài nhằm ngăn chặn IS trỗi dậy, cũng như tiếp tục hỗ trợ bạn bè và đồng minh của Mỹ trong khu vực.

Ông Milley nói chuyện với các lính Mỹ ở Syria trong chuyến thăm không báo trước hôm 4/3. Ảnh: Reuters.

Chuyến thăm của ông Milley diễn ra một ngày sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo quân đội nước này và các đồng minh đã thực hiện hơn chục chiến dịch chung ở Đông Bắc Syria vào tháng 2, trong đó 5 thành viên IS bị tiêu diệt và 11 người bị bắt giữ.

Quân đội Mỹ đang đồn trú tại Syria cũng đối mặt với nhiều rủi ro. Tháng trước, 4 binh sĩ Mỹ đã bị thương trong một cuộc đột kích bằng trực thăng.

Mỹ vẫn có hơn 900 binh sĩ ở Syria và hợp tác cùng với các chiến binh người Kurd để ngăn chặn sự trỗi dậy của IS, theo New York Times. Ông Milley nhận định chuyến thăm không báo trước này là một cơ hội để trực tiếp tìm ra giá trị của sứ mệnh ở Syria đối với an ninh của Mỹ.

Theo giới chức Mỹ, IS vẫn có thể tái sinh để trở thành một mối đe dọa lớn.