SYM Việt Nam đồng hành cùng giới trẻ trong hành trình trưởng thành

Bản lĩnh, tự tin và bứt phá là những gì SYM Vietnam muốn truyền tải đến thế hệ trẻ. Thương hiệu hy vọng trở thành một phần trong hành trình chuyển động để trưởng thành của Gen Z.

SYM mong muốn các bạn trẻ hãy nuôi dưỡng những ước mơ đẹp, không ngừng theo đuổi đam mê, dám đương đầu thử thách, luôn học hỏi ngay cả chấp nhận thất bại để trưởng thành hơn.

Lan tỏa thông điệp “Show Your Moving - Chuyển động cùng SYM”

Nếu như năm 2022, SYM mang đến cho các bạn trẻ nguồn cảm hứng, năng lượng mới với thông điệp “Sống - Yêu - Mơ”; thì trong năm 2023, thương hiệu mong muốn giới trẻ không ngừng hành động để biến ước mơ thành hiện thực, chinh phục từng chặng đường trong hành trình phía trước cùng thông điệp “Show Your Moving - Chuyển động cùng SYM”.

“Show Your Moving - Chuyển động cùng SYM” là sự tiếp nối sâu sắc hơn để SYM tiếp tục đồng hành trên hành trình trưởng thành của các bạn trẻ. Trong một thế giới luôn vận động, thương hiệu mong muốn các bạn luôn giữ năng lượng và nhiệt huyết của tuổi trẻ, không ngừng vận động để “lớn” hơn mỗi ngày, phát triển sự tò mò đối với thế giới xung quanh để khám phá, học hỏi những điều mới mẻ. Đừng ngại đối mặt với những thách thức và hiểu rằng thất bại là một phần của cuộc sống giúp chúng ta hoàn thiện bản thân.

Xe số Galaxy 50 cc và Elegant 50 cc.

Không chỉ là phương tiện giúp các bạn trẻ di chuyển hàng ngày, SYM Vietnam muốn trở thành bạn đồng hành trên con đường dẫn đến tương lai, sẻ chia và truyền cảm hứng, động lực để bạn tiến về phía trước.

SYM 50 cc - lựa chọn sáng giá của Gen Z

Bên cạnh thông điệp mang ý nghĩa xã hội, nhiều năm gần đây, SYM Vietnam trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu trong phân khúc xe 50 cc. Trong đó có Elite, Attila, Passing thuộc dòng tay ga và Galaxy, Angela, Elegant thuộc dòng xe số.

Xe tay ga Attila 50 cc và Passing 50 cc.

Những mẫu xe của hãng được nhiều phụ huynh và học sinh lựa chọn vì xe đúng tiêu chuẩn 50 cc không cần bằng lái, mẫu mã đẹp, đa dạng, thiết kế trendy và được sản xuất, kiểm tra nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng.

Các dòng xe này cũng được liên tục cải tiến để mang lại trải nghiệm tốt và an toàn cho người dùng. Một điểm cộng nữa khi sử dụng xe SYM chính hãng là người tiêu dùng được hưởng chính sách hậu mãi bảo hành của công ty.

Xe tay ga Elite 50 cc.

Một tin vui dành cho Gen Z là hãng vừa tung ra mẫu xe Angela màu mới trắng xám sành điệu, bổ sung vào bộ sưu tập sắc màu xe mà bạn trẻ yêu thích.

Xe số Angela 50 cc màu mới phù hợp đa dạng set đồ của Gen Z.

Hoạt động lái xe an toàn tại các trường THPT

Có mặt tại Việt Nam 30 năm, SYM Vietnam ghi dấu trong lòng người tiêu dùng là thương hiệu xe uy tín, sản xuất với công nghệ tiên tiến và quy trình kiểm định chất lượng nghiêm ngặt.

Những năm gần đây, SYM Vietnam đã vươn lên, trở thành thương hiệu hàng đầu trong phân khúc xe 50 cc, tích cực tổ chức các hoạt động góp phần xây dựng xã hội an toàn và phát triển bền vững. Đó là lý do thương hiệu mỗi năm triển khai chương trình hướng dẫn lái xe máy an toàn trên toàn quốc, với mong muốn trang bị cho các em học sinh kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Một số hoạt động tiêu biểu trong ngày hội có thể kể đến như hướng dẫn thông tin về biển báo giao thông đường bộ; kỹ thuật kiểm tra xe; tư thế lái xe; đội mũ bảo hiểm đúng cách, dựng xe, phanh xe đúng quy cách; tránh chướng ngại vật, giữ thăng bằng khi lái xe trên các địa hình; hỗ trợ thay nhớt miễn phí cho toàn bộ dòng xe SYM của giáo viên, học sinh trường; giới thiệu những mẫu xe 50 cc chất lượng…

Hoạt động hướng dẫn lái xe an toàn tại các trường phổ thông trung học.

Bên cạnh đó, tại mỗi trường, hãng cũng trao tặng nhiều học bổng với tổng giá trị đến 20 triệu đồng cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác. Không chỉ hỗ trợ thiết thực, thông qua chương trình này, SYM Vietnam còn khuyến khích tinh thần ham học hỏi và hiểu đúng, tham gia giao thông đường bộ một cách an toàn của học sinh.

Qua nhiều năm tổ chức, SYM Vietnam giúp các bạn trẻ nâng cao nhận thức về an toàn giao thông, đồng thời tăng cường liên kết giữa trường học và cộng đồng, qua đó tạo ra môi trường học tập và sống an toàn, có trách nhiệm hơn.

Độc giả cùng đón chờ những thông tin và hoạt động hấp dẫn trong thời gian tới cùng SYM Vietnam.