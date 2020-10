Sylvester Stallone tự thực hiện cảnh hành động ở tuổi 74

Huyền thoại dòng phim hành động cho biết việc ông tự thực hiện các cảnh hành động trong “Samaritan” đến từ thói quen cũ khó bỏ.

Daily Mail đưa tin ngày 17/10, Sylvester Stallone đăng tải lên trang cá nhân một đoạn video quay lại khung cảnh trường quay bộ phim hành động Samaritan mà ông đang tham gia.

Hình ảnh hậu trường Samaritan được Sylvester Stallone chia sẻ trên Instagram. Ảnh: Instagram.

Trong clip, ngôi sao 74 tuổi của dòng phim hành động cơ bắp đứng giữa đống đổ nát, toàn thân bám đầy bụi đất và máu giả. Tiếp đó, ông rũ bụi đất khỏi tóc và nói: “Tóc tôi không bạc đến cỡ này, đây cũng không phải gàu đâu. Chúng tôi đang ghi hình và vừa bị bầm dập từ đầu đến chân”.

Nam diễn viên di chuyển máy quay để khán giả có thể trông thấy đống đổ nát xung quanh và cười khúc khích: “Có thể giờ tôi đã nhận được bài học về việc đừng tự thực hiện những cảnh quay nguy hiểm… Nhưng thói quen cũ thì khó bỏ”.

Trước đó, Sly còn đăng một bức ảnh chụp từ phía sau lưng lên Instagram cá nhân. Trên tay nam diễn viên là một chiếc búa tạ - nhiều khả năng là vũ khí mà nhân vật do ông thủ vai sử dụng trong phim mới. Mô tả đi kèm bức ảnh viết: “Nỗ lực để thành công! Mọi việc đều trôi chảy…”

Bộ phim mới của Sylvester Stallone - Samaritan - có sự góp mặt của Dascha Polanco từ series Orange is the New Black. Theo IMDb, nội dung phim xoay quanh một cậu bé phát hiện ra vị siêu anh hùng bị cho là đã mất tích sau trận đại chiến 20 năm trước vẫn đang lẩn khuất quanh mình.

Phim dự kiến ra mắt khán giả từ tháng 6/2021.