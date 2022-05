Suzy, YoonA cùng dàn sao ở lễ trao giải Baeksang

Yoona trên thảm đỏ lễ trao giải. Cô được đề cử hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhờ vai diễn trong phim Miracle: Letters to the President. Cùng cạnh tranh hạng mục này còn có Go Doo Shim, Park So Dam, Lee Hye Young và Jeon Jong Seo.