Suzuki tìm ra người trúng xe máy từ chương trình ưu đãi đầu năm

Ngày 1/3, Công ty Việt Nam Suzuki đã tổ chức lễ bốc thăm và công bố những khách hàng may mắn nhận thưởng từ chương trình “Chúc mừng năm mới - Rút thăm trúng xe máy”.

Buổi lễ quay thưởng và công bố kết quả chương trình có sự tham dự của hơn 30 khách mời gồm khách hàng, đại diện đại lý và đại diện từ Việt Nam Suzuki.

Theo đó, Suzuki đã thực hiện bốc thăm 2 giải thưởng dành cho khách hàng mua Ertiga Sport và Ciaz. Tổng số phiếu hợp lệ nhận về là 58 phiếu, trong đó có 33 phiếu của khách hàng mua xe Ertiga Sport và 25 phiếu của khách hàng mua xe Ciaz.

Kết quả, chị Nguyễn Thị Hồng - khách hàng mua xe Ertiga Sport 2020 tại đại lý Suzuki Hoàng Hiền - Hưng Yên, số phiếu 0331 và anh Nguyễn Ngọc Bình - khách hàng mua xe Ciaz 2020 Suzuki Việt Long - TP.HCM đã nhận được giải thưởng là một trong 3 xe máy Suzuki Impulse, Intruder hoặc GSX-S150, trị giá đến 89,9 triệu đồng.

Ông Toshiyuki Takahara - Tổng giám đốc và ông Hứa Quang Tiến - Trưởng phòng Marketing xe máy Công ty Việt Nam Suzuki phát biểu tại sự kiện.

Căn cứ kết quả bốc thăm ngày 1/3, Việt Nam Suzuki sẽ liên hệ khách hàng xác nhận phần thưởng. Phần thưởng sẽ được Suzuki vận chuyển đến đại lý nơi khách hàng mua xe. Sau đó, đại lý sẽ thực hiện trao thưởng cho khách hàng từ 6/3 đến 26/3.

Đại lý Suzuki thay mặt khách hàng nhận hoa chúc mừng từ Việt Nam Suzuki.

Trong vòng 3 ngày từ khi nhận thông báo trúng giải, khách hàng gửi hồ sơ nhận thưởng qua email marketing@vietnamsuzuki.com.vn gồm: Bản sao y chứng thực chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu, biên bản nhận thưởng có chữ ký xác nhận của khách hàng trúng thưởng, bản sao giấy chứng nhận đăng ký xe, phiếu dự thưởng (liên khách hàng giữ). Sau khi nhận được hồ sơ, Việt Nam Suzuki sẽ sắp xếp thời gian trao giải. Khách hàng mang theo giấy tờ được yêu cầu đến nhận thưởng trực tiếp tại đại lý đã mua xe.

Công ty TNHH Việt Nam Suzuki sẽ thu lại các chứng từ trên từ khách hàng khi nhận thưởng. Việc trao thưởng sẽ được lập biên bản và chụp hình. Chỉ duy nhất người định danh trên phiếu dự thưởng trúng giải mới được nhận thưởng.

Hết ngày 26/3, nếu khách hàng không hoàn tất thủ tục, việc trúng thưởng sẽ bị hủy bỏ. Giải thưởng không có người nhận sẽ được trích nộp 50% giá trị đã công bố vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Khách hàng trúng thưởng có trách nhiệm chi trả thuế thu nhập không thường xuyên; chi phí đi lại, ăn ở; chi phí phát sinh khi nhận giải; chi phí cho các thủ tục đăng ký xe mới và thuế thu nhập cá nhân (nếu có).

Với mức giá hợp lý cùng chất lượng bền bỉ, Ertiga và Ciaz là 2 mẫu xe được khách hàng ưa chuộng của Suzuki. Ertiga và Ciaz đều đạt giải thưởng “Best value for money” ở hạng mục MPV và Sedan do Sunshine TV - kênh cập nhật các tin tức về xe uy tín tại Philippines - bình chọn. Trong 5 năm từ 2015 đến 2020, doanh số trên toàn cầu của mẫu xe MPV 7 chỗ Ertiga và sedan Ciaz mới lần lượt là 614.000 chiếc và 437.000 chiếc.

Hiện các dòng xe du lịch Ertiga XL7, Swift, Ciaz và các dòng xe tải Carry phiên bản 2021 của Suzuki có ưu đãi hấp dẫn lên đến 29 triệu đồng. Độc giả tham khảo chi tiết ưu đãi tại website www.suzuki.com.vn.