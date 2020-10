Suzuki Across 2021 được ra mắt tại châu Âu

So với Toyota RAV4, Suzuki Across có tổng thể nội/ngoại thất gần như tương đồng. Suzuki đã thực hiện tinh chỉnh một vài chi tiết thiết kế như lưới tản nhiệt, cản trước, hốc đèn sương mù, tạo hình la-zăng 19 inch và sử dụng logo chữ S để tạo nên chiếc Across.