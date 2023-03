Suýt mất mạng vì ra nước ngoài phẫu thuật thẩm mỹ giá rẻ

Justine Rodriguez (37 tuổi, sống tại Idaho, Mỹ) quyết định tới thành phố Tijuana, Mexico để làm phẫu thuật giảm béo vào năm 2016. Chia sẻ với Fox News giữa tháng 3, cô gọi đây là "lựa chọn tồi tệ nhất từng đưa ra trong đời".

Rodriguez làm bariatric surgery - hình thức phẫu thuật giảm cân cho những bệnh nhân béo phì nặng, giảm kích thước của dạ dày hoặc cắt bỏ hẳn một phần dạ dày. Khi đó, cô nặng khoảng 181 kg.

Tại một số bang ở Mỹ, loại phẫu thuật này có thể tốn tới 30.000 USD hoặc hơn, Rodriguez chỉ phải trả khoảng 5.000 USD tại phòng khám ở thành phố Tijuana. Cô biết tới nơi này qua một người bạn. Người phụ nữ cũng cho hay cô đến Mexico vì bảo hiểm không chi trả cho ca phẫu thuật.

"Tôi cũng rất lo lắng khi làm phẫu thuật, nhưng tôi đã quá tuyệt vọng rồi".

Vài ngày sau khi trở về nhà, Rodriguez bị áp xe ổ bụng. Sau khi trải qua nhiều ca phẫu thuật để giữ được mạng sống, người phụ nữ phải gánh khoản nợ hóa đơn y tế lên tới 1 triệu USD .

"Phổi, thận và gan của tôi đều bị tổn thương nặng, thậm chí nhiễm trùng lan đến não", cô kể với Fox News. Suốt 3 năm sau đó, Rodriguez phải sử dụng ống dẫn thức ăn và hiện vẫn chật vật với sức khỏe.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, mỗi năm có hàng triệu người Mỹ sang các nước như Mexico, Canada, Trung và Nam Mỹ hay vùng Caribbean với mục đích điều trị y tế, như nha khoa, phẫu thuật thẩm mỹ, điều trị sinh sản... vì mức giá rẻ hơn. "Du lịch y tế" cũng đang là lĩnh vực bùng nổ ở Mexico.

Ví dụ, một ca phẫu thuật cắt mỡ, căng da bụng có thể mất tới 8.000 USD khi thực hiện tại Mỹ. Tuy nhiên, thủ thuật tương tự chỉ tốn khoảng 4.500 USD ở Mexico vào năm 2017.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo tùy thuộc vào đơn vị thực hiện, việc ra nước ngoài để làm các thủ tục y tế có thể đi kèm nhiều rủi ro nghiêm trọng, theo ABC News.

Tháng 8/2022, Shannyn Palmer (Mỹ) cũng sang Tijuana, Mexico thực hiện ca phẫu thuật thu gọn bụng sau khi sinh con. Khi tỉnh dậy sau khi hết thuốc mê, cô nhận ra "có điều gì đó không đúng" với tay mình.

"Tôi thức dậy với cơn đau dữ dội. Đó không phải là do ca phẫu thuật bụng mà là ở tay. Tôi nhớ một trong những điều đầu tiên tôi nói sau khi tỉnh là tay tôi đau quá. Các ngón tay của tôi lạnh, tê và dường như không thể lưu thông máu".

Hôm sau, Palmer được bác sĩ giải thích rằng túi nước muối nóng được đặt trên tay cô trong quá trình phẫu thuật để giữ ấm đã gây bỏng nặng do y tá không kiểm tra nhiệt độ của túi nước.

Sau nhiều tuần quay về Mỹ điều trị, Palmer phải cắt bỏ nửa ngón cái bên phải, một phần ngón giữa bên trái vì hoại tử.

Cảm xúc tiêu cực tuổi 20

The Inner Game of Tennis là tác phẩm nổi tiếng được viết bởi Gallwey - một huấn luyện viên tennis chuyên nghiệp ở miền nam California. Đây cũng là cuốn sách giúp Bill Gates thoát khỏi thói quen tự trách khi gặp thất bại và hình thành phong cách lãnh đạo của ông. "Đó là cuốn sách hay nhất về tennis mà tôi từng đọc, và những lời khuyên sâu sắc trong đó có thể áp dụng cho nhiều khía cạnh khác của cuộc sống", nhà sáng lập Microsoft viết.