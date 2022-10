Suýt mất mạng vì nghi người khác trêu ghẹo bạn gái

Do nghi ngờ anh Tùng hay trêu bạn gái mình, Nam bực tức cầm cây gậy nhựa vụt vào đầu. Anh em Tùng và Đức đuổi đánh khiến Nam bị tổn hại 24% sức khỏe.

Ngày 3/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Dương Văn Đức (SN 1983, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội); Nguyễn Thế Long (SN 1978, trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai) và Ngô Minh Hà (SN 1984, trú tại phường Quang Trung, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) về tội giết người, theo quy định tại Điều 123 BLHS.

Nạn nhân trong vụ án là Nguyễn Hoài Nam (SN 1988, trú tại quận Hoàng Mai).

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, giữa năm 2021, gia đình anh Dương Đức Tùng (SN 1977, anh trai bị cáo Đức) mở quán nước chè trước cửa nhà. Hàng ngày, Nam thường qua quán nước chè nhà anh Tùng hút thuốc lào.

Ngày 11/8/2021, Nam sang quán nước chè, thì thấy anh Tùng và Đức đang nằm ngủ. Do nghi ngờ anh Tùng hay trêu bạn gái mình, Nam bực tức cầm cây gậy nhựa vụt vào đầu. Anh em Tùng và Đức bừng tỉnh và đuổi đánh khiến Nam bỏ chạy.

Ba bị cáo: Đức, Long và Hà tại phiên tòa.

Khoảng 19h30 cùng ngày 14/8/2021, Đức điều khiển xe máy Honda Wave chở bạn Long và Hà, từ thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm, Hà Nội) về con ngõ thuộc phố Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thì nhìn thấy Nam ngồi ở vỉa hè, tay cầm gậy cao su.

Đức nói với Hà, Long việc Nam đánh anh trai mình trước đó và cả bọn đuổi đánh Nam khiến anh này bị tổn hại 24% sức khỏe. Còn Đức và đồng bọn sau khi gây án đã lên xe máy phóng đi.

Ngày 20/8/2021, Đức bị cơ quan công an bắt giữ khẩn cấp về hành vi giết người. Ngay sau đấy, Long và Hà cũng đến cơ quan công an đầu thú. Cùng tham gia vào nhóm của Đức đuổi đánh Nam còn đối tượng Nguyễn Quốc Hùng (SN 1987, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội). Nhưng do Hùng đang bỏ trốn nên cơ quan công an đã ra lệnh truy nã đối với Hùng về tội giết người, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Tại phiên tòa, bị cáo Đức và đồng phạm thừa nhận hành vi phạm tội như trên và xin giảm nhẹ hình phạt. Các bị cáo cho rằng không có ý định sát hại Nam mà chỉ đánh cho bõ tức.

Với phán quyết trên, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đức 14 năm tù, bị cáo Hà 13 năm tù và bị cáo Long 13 năm tù về tội giết người. Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử tuyên buộc ba bị cáo phải bồi thường cho nạn nhân 112 triệu đồng.