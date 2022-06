Suy dinh dưỡng vẫn là thách thức lớn với trẻ em Đông Nam Á

Tập đoàn FrieslandCampina vừa công bố kết quả khảo sát dinh dưỡng SEANUTS II dựa trên dữ liệu thu thập từ gần 14.000 trẻ em (6 tháng đến 12 tuổi) khu vực Đông Nam Á.

Kết quả phân tích cho thấy “gánh nặng gấp ba” về dinh dưỡng ở trẻ nhỏ cùng lúc tồn tại tình trạng: Suy dinh dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng và thừa cân/béo phì. Nghiên cứu được FrieslandCampina khởi xướng và thực hiện từ 2019 đến 2021, cùng với đối tác là các trường đại học và viện nghiên cứu hàng đầu ở Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam.

Là tập đoàn sữa hàng đầu thế giới, với kinh nghiệm đúc kết từ 150 năm vận hành và phát triển, FrieslandCampina đang đứng trong top 3 Sáng kiến tiếp cận dinh dưỡng toàn cầu (ATNI). Cam kết tạo nên nguồn dinh dưỡng tốt hơn, với mục tiêu giúp người dân toàn cầu được tiếp cận sản phẩm phù hợp với thu nhập, tập đoàn thực hiện nhiều nghiên cứu và tiến hành cải tiến liên tục. Trong đó, SEANUTS là một chương trình tiêu biểu.

SEANUTS II tiếp nối Chương trình khảo sát dinh dưỡng Đông Nam Á (SEANUTS I), từng được thực hiện vào năm 2012. Khảo sát mới nhất của tập đoàn cho thấy tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi và thiếu máu vẫn tồn tại, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Song song đó, trẻ càng lớn thì tỷ lệ thừa cân béo phì càng cao, tập trung ở lứa tuổi tiểu học. Hầu hết trẻ em không được đáp ứng nhu cầu trung bình về lượng canxi và vitamin D, dẫn đến biểu hiện thiếu vitamin D.

“Gánh nặng gấp ba” này cần được giải quyết bằng các chương trình giáo dục và can thiệp dinh dưỡng thích hợp. Kết quả SEANUTS II cho thấy mức độ cấp thiết trong việc cải thiện khả năng tiếp cận nguồn dinh dưỡng tốt hơn cho trẻ nhỏ.

Nhận xét về kết quả nghiên cứu, TS Poh Bee Koon - giáo sư dinh dưỡng tại khoa Khoa học sức khỏe của UKM, phụ trách nghiên cứu SEANUTS II tại Malaysia - giải thích dinh dưỡng lành mạnh là sự cân bằng, điều độ và đa dạng. Trẻ em không nhận được dinh dưỡng cần thiết sẽ không thể tăng trưởng và phát triển toàn diện. Nghiên cứu này cho thấy hơn 70% trẻ em ở 4 quốc gia không được đáp ứng nhu cầu trung bình về canxi; hơn 84% không được đáp ứng nhu cầu vitamin D trung bình.

“Những con số này nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết trong việc cải thiện chất lượng bữa ăn cũng như mức độ tiếp cận thực phẩm giàu dinh dưỡng cho trẻ nhỏ”, vị chuyên gia cho biết.

Theo Margrethe Jonkman - Giám đốc Toàn cầu, Viện Nghiên cứu và Phát triển FrieslandCampina, nghiên cứu là chìa khóa để hiểu rõ nhu cầu dinh dưỡng của trẻ em ở từng địa phương. Kết quả nghiên cứu mới nhất giúp FrieslandCampina phát triển dải sản phẩm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của trẻ em với giá cả phải chăng. Đồng thời, đây là nền tảng để tập đoàn thực hiện các chương trình thúc đẩy chế độ ăn uống cân bằng và lối sống tích cực cho cộng đồng, với sự cộng tác của chính quyền địa phương, nhân viên y tế và trường học.

Tại Việt Nam, dựa trên kết quả của SEANUTS I, FrieslandCampina đã nghiên cứu nhiều dòng sản phẩm sữa nước và sữa bột đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng thực tế của trẻ em.

Bên cạnh đó, công ty thực hiện các chương trình khuyến khích, cổ vũ lối sống lành mạnh ở trẻ nhỏ như chiến dịch “Uống sữa, vận động, khỏe mạnh”. Từ năm 2020, FrieslandCampina Việt Nam nâng tầm chiến dịch bằng chương trình hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong 5 năm (2020-2025) với các hoạt động thiết thực như xây dựng sân chơi, thiết kế các chương trình giáo dục dinh dưỡng,… Dự kiến trong 5 năm, tập đoàn mang đến 65 sân chơi đạt chuẩn, 1.250 góc dinh dưỡng tại các trường tiểu học, tiếp cận 1,5 triệu học sinh tiểu học trên cả nước.

Ông Richard Kiger - Tổng giám đốc FrieslandCampina Việt Nam - chia sẻ: “Từ kết quả nghiên cứu mới, chúng tôi sẽ cùng với các cơ quan chuyên trách tạo ra nhiều chương trình hành động giúp nâng cao thể chất và trí tuệ của trẻ em Việt Nam. Tất cả nhằm đóng góp vào mục tiêu chung: Vì một Việt Nam vươn cao, vượt trội”.

SEANUTS II được thực hiện tại Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Trong khuôn khổ khảo sát, có 13.933 trẻ em (từ 6 tháng đến 12 tuổi) được chọn để tham gia nghiên cứu tại trường học ở thành thị và nông thôn, trung tâm y tế xã cũng như tổ chức hành chính cấp huyện.

Điều tra viên từ các trường đại học cùng chuyên gia và nhóm nghiên cứu viên thu thập số liệu tại địa phương, chịu trách nhiệm thiết kế nghiên cứu. Việc thu thập dữ liệu bắt đầu từ năm 2019 đến năm 2021.

SEANUTS II được ủy quyền và tài trợ bởi FrieslandCampina. Nghiên cứu này được thực hiện với sự phối hợp của ĐH Indonesia (Indonesia, website: ui.ac.id); ĐH Kebangsaan Malaysia (Malaysia, website: ukm.my); ĐH Mahidol (Thái Lan, website: mahidol.ac.th) và Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Việt Nam, website: viendinhduong.vn). Nghiên cứu SEANUTS I được thực hiện vào năm 2010 và 2011. Độc giả tham khảo tại đây.

Kết quả nghiên cứu SEANUTS II được trình bày tại hội nghị trực tuyến “New insights on the nutrition and health status of Southeast Southeast Asian children - Những hiểu biết mới về dinh dưỡng và tình trạng sức khỏe trẻ em khu vực Đông Nam Á” vào 17/6-18/6.