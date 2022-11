Sưu tập bất động sản tầm nhìn đắt giá - thú chơi của giới nhà giàu

Từ lâu, việc săn túi xách, đồng hồ từ các thương hiệu xa xỉ là thú chơi quen thuộc của giới nhà giàu. Giờ đây, họ ngày càng quan tâm đến các dự án bất động sản có tầm nhìn đắt giá.

Tính độc bản, không phải ai cũng có thể sở hữu là yếu tố tạo sức hút cho các sản phẩm bất động sản sở hữu tầm nhìn ấn tượng. Loại tài sản này góp phần định hình phong cách riêng biệt và khẳng định vị thế của chủ nhân.

Thú chơi của giới thượng lưu

Các sản phẩm túi xách, đồng hồ đến từ thương hiệu xa xỉ luôn được săn đón bởi tính độc bản. Tương tự, các sản phẩm bất động sản sở hữu tầm nhìn đắt giá, số lượng có hạn thường nhanh chóng được khách hàng sành sỏi săn đón. Theo báo cáo The Wealth Report 2022 của Knight Frank, có đến 2/3 lượng tài sản của giới siêu giàu được phân bổ vào bất động sản.

Không chỉ là “mảnh ghép” trong bộ sưu tập độc bản, những căn hộ sở hữu tầm nhìn đắt giá còn giúp khách hàng thượng lưu khai mở nguồn năng lượng tích cực từ bên trong. Trong cuốn sách Visual Delight in Architect: Daylight, Vision and View, tác giả - kiến trúc sư Lisa Heschong đã nói về tầm quan trọng của cuộc sống giao hòa thiên nhiên đối với sức khỏe và tinh thần. Có thể thấy, tầm nhìn là một trong những yếu tố quan trọng khi lựa chọn nơi an cư để chủ nhân tận hưởng cuộc sống chất lượng hơn.

West C Masteri West Heights - tòa căn hộ 3 tầm nhìn ấn tượng

Vì tính độc bản và khan hiếm, tại phía tây Hà Nội, không nhiều dự án căn hộ như Masteri West Heights có thể chạm đến nhu cầu đặc biệt của người chơi bất động sản cao cấp. Nếu các dự án bất động sản thường có tối đa 1-2 tầm nhìn hướng thành phố, sông hồ, thì tòa West C của Masteri West Heights sở hữu cùng lúc 3 tầm nhìn đắt giá: Panorama thành phố, công viên xanh mát, hồ trung tâm dồi dào vượng khí.

Tại Hà Nội, những căn hộ tầm nhìn ra hồ mang phong thủy vượng khí dần trở nên khan hiếm. Đó cũng là lý do các căn hộ tòa West C có tầm nhìn hướng thủy, nhìn thẳng hồ trung tâm sớm được săn đón từ khi chuẩn bị ra mắt.

Không chỉ đón vượng khí và tài lộc cho chủ nhân, các căn nhìn ra hồ còn mang đến trải nghiệm độc đáo để chào ngày mới với nguồn năng lượng tích cực.

Sáng thức giấc đón bình minh, ngắm mặt hồ trong xanh, tươi mát là trải nghiệm sống thư thái, an yên giữa thủ đô sôi động. Ảnh phối cảnh.

Bên cạnh đó, những căn hộ West C với tầm nhìn ôm trọn thành phố phồn hoa cũng sở hữu sức hút không kém cạnh. Ngắm nhìn thành phố từ trên cao, thu trọn vào tầm mắt cảnh phố xá lên đèn, chứng kiến sự đổi thay và phát triển của thủ đô từng ngày hứa hẹn mang đến cho gia chủ trải nghiệm đáng sống.

Những căn hộ nhìn ra thành phố mang đến cho chủ nhân trải nghiệm “life on top” - vị trí tầm cao, vị thế đỉnh cao. Ảnh phối cảnh.

Trong khi đó, những căn hộ nhìn ra công viên lại thu hút sự quan tâm nhờ hấp lực từ trải nghiệm sống xanh, an lành chuẩn wellness. Đứng từ ban công căn hộ, phóng tầm mắt ra những mảng xanh thư giãn, cảm nhận sự bình yên và thư thái mỗi ngày là trải nghiệm không dễ có được khi sinh sống tại các thành phố lớn.

“Rừng cây xanh” thu nhỏ của West C Masteri West Heights là “lá phổi xanh” giúp thanh lọc không khí trong lành, dễ chịu, mở ra không gian sống tinh túy cho gia chủ. Ảnh phối cảnh.

22 tiện ích đặc quyền

Góp phần tạo nên giá trị xứng tầm của Masteri West Heights là những lớp tiện ích đặc quyền thượng lưu vốn chỉ gặp ở những dự án bất động sản cao cấp nước ngoài. Trong đó, bể bơi riêng trên tầng thượng, vườn trên không xanh tươi, thư viện mở, lounge thư giãn ngoài trời, vườn xanh lọc không khí là những tiện ích nổi bật thuộc 22 tiện ích nội khu, tôn vinh trải nghiệm sống chuẩn wellness.

Tọa lạc tại “trái tim” Vinhomes Smart City - giao điểm trung tâm khu phía tây sôi động - các căn hộ Masteri West Heights thừa hưởng lớp tiện ích quy mô của hệ sinh thái Vinhomes Smart City: Công viên trung tâm, vườn Nhật Zen Park, công viên thể thao Sportia Park với hàng chục sân tập đa dạng.

Với những căn hộ sở hữu tầm nhìn đắt giá, Masteri West Heights được đánh giá là một trong những dự án hấp dẫn hàng đầu thị trường hiện tại. Trước khi mở bán hơn 600 căn hộ, hơn 1.500 khách hàng quan tâm muốn mua sản phẩm. Đây được xem là bảo chứng uy tín cho tiềm năng tăng giá của dự án sau này.