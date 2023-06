Suri Cruise mặc tôn dáng ở tuổi 17

Theo Page Six, Suri đón sinh nhật tuổi 17 hôm 18/4 cùng mẹ ở một thành phố khác. Nhân dịp này, Holmes cố gắng hoàn thành công việc quảng bá tác phẩm Rare Objects để dành thời gian cho con gái. Ngoài Rare Objects, Alone Together là phim thứ 2 cô đạo diễn trong năm nay. Điều gây bất ngờ là cả hai tác phẩm đều có Suri góp giọng hát. Ảnh: Grosby.