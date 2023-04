Suri Cruise được mẹ bảo vệ trước sự soi mói quá mức

Nỗi ám ảnh của công chúng về Suri Cruise bắt nguồn từ mối quan hệ không bình thường giữa cha mẹ cô. Nhiều năm qua, Suri luôn là tâm điểm của sự soi mói.

Trong cuộc phỏng vấn trên Glamour ngày 12/4, Katie Holmes cho biết con gái Suri đã trở thành "miếng mồi ngon" của paparazzi và báo lá cải ngay từ lúc còn bé. Ái nữ phải chịu đựng sự soi mói quá mức của ống kính truyền thông.

Là người nổi tiếng, Holmes thấu hiểu cảm giác đáng sợ của sự soi mói đó. Do vậy, cô hết mực bảo vệ con gái. Minh tinh nói: "Điều thực sự quan trọng với tôi là Suri. Bởi vì con bé rất dễ được nhận ra khi còn nhỏ, nên tôi muốn bảo vệ con gái".

Diễn viên Dawson's Creek cảm thấy biết ơn khi được làm mẹ của cô gái vừa xinh, vừa hiểu chuyện như Suri. Trong mắt cô, con gái là "người phi thường".

Đây là lần hiếm hoi Holmes nhắc đến Suri trong lúc phỏng vấn.

Katie Holmes là người mẹ, người bạn thân thiết với con gái. Ảnh: Page Six.

Theo Page Six, nỗi ám ảnh của công chúng về Suri bắt nguồn từ mối quan hệ không bình thường của cha mẹ cô. Mong muốn được biết nhiều hơn về cô gái trẻ tăng vọt khi cuộc hôn nhân của cặp sao tan vỡ vào năm 2011.

Đến ngày 18/4, Suri sẽ tròn 17 tuổi. Trong 12 năm qua, Suri chưa có nổi bức ảnh chung hoặc lần gặp gỡ công khai với cha đẻ Tom Cruise. Nguồn tin Page Six cho biết Suri "không xem cha là một phần cuộc sống".

Về phía Tom Cruise, anh từng thừa nhận không gặp con gái suốt thời gian dài và việc tôn sùng giáo phái Scientology đã khiến nam diễn viên tách khỏi con mình.

Thời điểm đó, khi được hỏi liệu có phải Katie rời bỏ Tom vì muốn bảo vệ Suri khỏi giáo phái hay không, nam diễn viên đáp: "Vâng, đó là một trong những lời khẳng định".

Giới thạo tin cho biết Suri đang nộp hồ sơ vào các trường đại học với sự giúp đỡ của mẹ. Holmes hướng con gái vào ngành thời trang tại Đại học Fordham ở The Bronx, New York để gần gia đình. Trong khi đó, Tom Cruise không can thiệp vào việc tư vấn hoặc chọn trường cho con.