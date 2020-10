Superman xuất hiện trên phim trường ‘The Batman’

Hình ảnh người đàn ông mặc trang phục Siêu Nhân trên phim trường “The Batman” hé lộ khả năng hai siêu anh hùng cùng tồn tại trong vũ trụ điện ảnh mới.

ScreenRant đưa tin một người đàn ông trong trang phục Superman đã xuất hiện trên phim trường The Batman tại London, Anh. Hình ảnh được Sam McGaw ghi lại và tài khoản Yassine đăng tải lên Twitter.

Yassine xác nhận người mặc bộ đồ Superman là một diễn viên phụ của đoàn. Không loại trừ khả năng bộ trang phục là đạo cụ trong cảnh phim lấy bối cảnh tiệc hóa trang dịp Halloween.

Từ thiết kế của biểu tượng Superman trên áo choàng, người hâm mộ suy đoán trang phục nhiều khả năng được mô phỏng từ bộ đồ Christopher Reeve từng mặc trong chùm phim Superman ra mắt hồi thập niên 1970, 1980.

Bức ảnh hậu trường được Yassine chia sẻ trên Twitter. Ảnh: Twitter.

Bí ẩn lúc này là Superman giữ vai trò gì trong vũ trụ Người Dơi của Robert Pattinson. Anh sẽ là siêu anh hùng bằng xương bằng thịt, hay chỉ là nhân vật giả tưởng trong sách báo và truyện tranh?

Trong Justice League (2017) và Shazam! (2019), khán giả được biết các siêu anh hùng tồn tại trong DCEU đều được sản xuất hàng lưu niệm ăn theo. Nhân vật Freddy Freeman (Jack Dylan Grazer) của Shazam! thậm chí sở hữu bộ sưu tập đồ sộ các sản phẩm ăn theo phiên bản Superman trong Man of Steel (2013).

Có thể Warner Bros. cùng DC đang âm thầm tạo ra một phiên bản Superman khác so với của Henry Cavill, nhưng cũng không loại trừ khả năng Superman chỉ là nhân vật hư cấu trong truyện tranh, phim ảnh và văn hóa đại chúng trong vũ trụ này.

The Batman ban đầu được lên kế hoạch là phần phim riêng của Người Dơi do Ben Affleck thủ vai. Nhưng kế hoạch đổ bể khi tài tử thông báo rút khỏi DCEU sau Batman V Superman: Dawn of Justice (2016) và Justics League (2017).

Sau khi Ben Affleck rút lui, Robert Pattinson được lựa chọn vào vai Người Dơi mới. Walter Hamada, Giám đốc DC Films, xác nhận trong sự kiện DC FanDome rằng The Batman diễn ra ở một vũ trụ khác với DCEU.

Với việc The Batman tồn tại độc lập với DCEU, đạo diễn Matt Reeves có toàn quyền nhào nặn một phiên bản Superman mới trên màn ảnh vừa vặn với tác phẩm của mình. Đa vũ trụ cũng được đồn đoán là cách giúp phiên bản Người Dơi của Pattinson và Affleck cùng xuất hiện trong dự án phim riêng về nhân vật The Flash.

The Batman dự kiến phát hành từ tháng 3/2022.