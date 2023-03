Superman không sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình

Superman là một trong những thực thể hùng mạnh nhất vũ trụ DC Comics. Nhưng có lý do khiến anh ấy không sử dụng sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình.

Superman có một nỗi sợ thầm kín đối với sức mạnh của mình. Ảnh: Screen Rant.

Vũ trụ DC Comics có rất nhiều siêu anh hùng sở hữu sức mạnh đáng kinh ngạc mang tầm vũ trụ. Và Superman đã nhiều lần chứng minh rằng trong vô số thế lực, anh ấy là người có sức mạnh nổi bật nhất và luôn nằm trong top những nhân vật mạnh nhất đa vũ trụ.

Tuy nhiên, luôn có lý do khiến siêu anh hùng này tự kìm hãm bản thân và không sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình trong các cuộc chiến. Mới đây, tác phẩm mới - Superman: Man of Tomorrow #7 - của Dave Wielgosz và Miguel Mendonca đã tiết lộ cho độc giả biết lý do anh ấy lại lựa chọn điều đó.

Trong Superman: Man of Tomorrow #7, Superman thừa nhận rằng mình không phải là một chiến binh như mọi người vẫn nghĩ mà Kent hoàn toàn dựa vào sức mạnh thể chất đáng kinh ngạc của mình để chế ngự các mối đe dọa. Tất nhiên, một số trường hợp như Darkseid hay Mongol sẽ cần nhiều hơn là sự nỗ lực của một mình Superman.

Wioska có những khả năng độc đáo để khắc chế nỗi sợ của Superman. Ảnh: Screen Rant.

Để khắc phục điều này, Superman đi sâu vào các thiên hà để tìm Wioska, một chiến binh thiện chiến, người có thể huấn luyện anh ấy cách chiến đấu đúng nghĩa. Wioska giải thích rằng cô ấy có thể nhìn thấy tất cả dạng thức của sự yếu đuối, cả về thể chất hay tâm lý. Đó là cách cô ấy biết Superman đang cố tình kìm hãm sức mạnh của mình.

Toàn bộ sức mạnh của Superman sẽ “phá hủy” anh ta

Sức mạnh của Superman đến từ thể chất sinh học của anh ấy, với các siêu năng lực vượt trội hơn là các kỹ năng chiến đấu thông qua quá trình đào tạo.

Và khi phải chứng kiến quá nhiều kẻ thủ ác với sức mạnh hủy diệt lạm dụng khả năng của chúng một cách bừa bãi, từ sâu trong tiềm thức, Superman tin rằng nếu mình sử dụng toàn bộ sức mạnh vốn có, anh ấy sẽ bị tha hóa. Đó cũng là thử thách mà Wioska đặt ra khi thách thức Superman vượt qua nỗi sợ ấy.

Cơ thể sinh học của Superman phản ứng độc đáo với bức xạ mặt trời màu vàng, mang lại cho anh ấy rất nhiều dạng khả năng phi thường như siêu tốc độ, siêu sức mạnh, siêu sức bền, bay lượn, tầm nhìn tia X, tầm nhìn nhiệt, hơi thở băng giá…

Trên thực tế, nếu xét từng khả năng riêng biệt, vẫn có những siêu anh hùng nhỉnh hơn Superman trong một số lĩnh vực. Tuy nhiên hiếm có người nào có thể toàn diện bằng Siêu Nhân khi so sánh toàn bộ sức mạnh tổng thể. Chính bởi vậy, lâu nay Superman vẫn được coi là cá thể mạnh mẽ nhất Trái Đất.

Superman phải nỗ lực nhiều hơn nữa để sử dụng đúng sức mạnh của mình. Ảnh: Screen Rant.

Tuy nhiên, vấn đề gì cũng có hai mặt. Superman luôn do dự trong việc gia tăng sức mạnh lên nhiều hơn nữa hay chính xác hơn là tận dụng hiệu quả toàn bộ khả năng của mình. Ngoài nỗi sợ về sự biến chất, Siêu Nhân còn dè chừng nhiều việc khác.

Một trong số đó chính là sức mạnh của bản thân. Khi sức mạnh của một “người ngoài Trái Đất” như Superman càng nâng cao cũng đồng nghĩa với nỗi lo lắng của một bộ phận người dân Trái Đất sẽ lớn lên theo tỷ lệ thuận. Giống loài càng khác biệt, sự tin tưởng càng hữu hạn.

Khi đó, vấn đề đặt ra với việc Superman kìm hãm sức mạnh bản thân chính là đối thủ của anh ấy. Một khi có cơ hội, chúng sẽ không khoan nhượng và tận dụng mọi điểm yếu (điển hình là các mối quan hệ thân thiết của anh ấy) để chiếm ưu thế trên chiến trường.

Superman cần phải tận dụng tốt mọi thứ mình có để bảo vệ người dân Trái Đất khỏi những kẻ như Doomsday hay Tướng Zod. Bởi nếu Superman vẫn cứ giữ tư duy về việc kìm hãm sức mạnh của mình thì chỉ khiến các cuộc chiến đó kéo dài hơn và nhiều người vô tội gặp nguy hiểm hơn.

Superman lo lắng về việc sức mạnh tối cao có thể khiến anh tha hóa và kìm hãm nó. Điều đó xuất phát từ thiện tâm. Nhưng Wioska cũng chỉ ra rằng sức mạnh hay quyền lực vốn dĩ không phải điều xấu xa mà vấn đề nằm ở chính những người sử dụng chúng. Không phải lúc nào hạn chế bản thân cũng là điều tốt.

Cuối cùng, Superman kết thúc quá trình huấn luyện bằng một góc nhìn mới, công bằng hơn, về sức mạnh của mình. Và những người hâm mộ biết rằng, Người đàn ông thép thậm chí sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa để chiến đấu cho công lý khi tháo bỏ hoàn toàn những nỗi lo trong lòng và phát huy hết khả năng của bản thân.