Superman từng vượt qua giới hạn

"Truth, justice, and the American Way" từng là châm ngôn của Superman trong nhiều năm. Đến Action Comics #900, anh ấy cảm thấy quan điểm này không còn thực sự phù hợp với thời thế nữa. Trong truyện, Clark xuất hiện trong một cuộc biểu tình ở Trung Đông. Mục đích của anh ấy là để thể hiện tình đoàn kết nhưng Clark lại bị cáo buộc chỉ đang hành động theo lệnh của tổng thống. Superman nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình huống và chính thức từ bỏ quốc tịch. Không nói tới hành động này của anh ấy sẽ kéo theo hệ quả gì, nhưng sự thay đổi mạnh mẽ này khiến nhiều người hâm mộ lâu năm bị bất ngờ.