SuperM bắt tay Prudential ra MV 'We do' theo phong cách hybrid

Nhóm nhạc K-pop SuperM vừa ra mắt MV “We do”, sản phẩm thuộc chiến dịch “We do well together” hợp tác cùng Tập đoàn Prudential châu Á.

Sản phẩm âm nhạc mới nhất của SuperM mang phong cách hybrid, pha trộn giữa giai điệu retro disco bắt tai và khung hình màu sắc, sôi động, trẻ trung. Thế mạnh về vũ đạo của SuperM mang đến người hâm mộ điệu nhảy tràn đầy năng lượng xuyên suốt bài hát.

Nằm trong khuôn khổ chiến dịch “We do well together”, màn hợp tác giữa SuperM và Prudential khuyến khích mọi người làm quen với bước nhảy - cách rèn luyện sức khỏe ngập niềm vui. Giai điệu, ca từ và bước nhảy, cộng hưởng tinh thần “We do” từ Prudential đã truyền cảm hứng duy trì một cơ thể khỏe mạnh với tinh thần vui vẻ, lạc quan, hứng khởi.

Ảnh hậu trường làm fan đứng ngồi không yên.

Người hâm mộ K-pop có cơ hội “cháy” hết mình cùng SuperM qua nhiều kênh âm nhạc khác nhau trên toàn châu Á như Flo, Melon, Genie, iTunes, Apple Music, Spotify và tài khoản YouTube chính thức của Smtown.

Không dừng lại ở đó, fan Việt có thể theo dõi những bước nhảy vui nhộn của SuperM do đích thân các nghệ sĩ của nhóm hướng dẫn tại trang Instagram, Tiktok và fanpage Prudential Việt Nam. Prudential cũng mang đến thử thách “Dance for wellness” (tạm dịch: Nhảy vui sống khỏe) với mong muốn lan tỏa tinh thần sống khỏe tích cực, chủ động đến cộng đồng người Việt từ giữa tháng 4.

Video - MV 'We do' theo phong cách hybrid Nhóm nhạc K-pop SuperM vừa ra mắt MV “We do”, sản phẩm thuộc chiến dịch “We do well together” hợp tác cùng Tập đoàn Prudential châu Á.

Chiến dịch “We do” được Prudential châu Á khởi xướng và lan tỏa từ 3/1/2019, khuyến khích mọi người mang tinh thần hành động để theo đuổi đam mê, cải thiện cuộc sống và hướng đến điều tốt đẹp hơn. Năm nay, chiến dịch với chủ đề “We do well together” tập trung gắn kết mọi người gần nhau hơn, thúc đẩy cộng đồng sống khỏe mạnh và hạnh phúc qua việc chủ động rèn luyện sức khỏe, chăm sóc bản thân.

Tại Việt Nam, những hoạt động của “We do” và “We do well together” song hành với sự ra mắt và phát triển của Pulse by Prudential - ứng dụng chăm sóc sức khỏe mang đến sự thuận tiện, hứng khởi trên hành trình đầu tư cho bản thân.

Pulse ra mắt Việt Nam tháng 5/2020, hiện có 4,5 triệu lượt tải, 2 triệu người đăng ký. Trong giai đoạn đầu, ứng dụng có 3 tính năng chính giúp người dùng hiểu rõ hiện trạng cơ thể, các triệu chứng bệnh có thể mắc để xử lý phù hợp. Đồng thời, Pulse cung cấp giải pháp giúp tiếp cận bác sĩ tư vấn sức khỏe nhanh chóng, tiện lợi.

Năm nay, vẫn trên nền tảng AI, ứng dụng trang bị nhiều tính năng mới hỗ trợ theo dõi và quản lý sức khỏe tốt hơn, hình thành thói quen lành mạnh qua tính năng Theo dõi calo, Mục tiêu tập luyện, Chiến hữu tập luyện… Đặc biệt, Pulse xây dựng cộng đồng chung mối quan tâm và đam mê tập luyện thể thao như nhảy, chạy bộ, đạp xe và tổ chức các hoạt động online/offline nhằm cổ vũ tinh thần “Hành động vì sức khỏe - vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn”.