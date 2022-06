Supercalifragilisticexpialidocious nghĩa là gì?

Supercalifragilisticexpialidocious trở nên phổ biến tại Mỹ từ thế kỷ 20 thông qua một bộ phim âm nhạc mang tên Mary Poppins.

Supercalifragilisticexpialidocious /ˌsuː.pə.kæl.ɪ.frædʒ.ɪˌlɪs.tɪk.eks.pi.æl.ɪˈdəʊ.ʃəs/ (tính từ): Vô cùng tuyệt vời

Định nghĩa:

Supercalifragilisticexpialidocious gồm 34 chữ cái, được Cambridge Dictionary định nghĩa là một tính từ mang ý nghĩa "vô cùng tuyệt vời".

Theo Merriam-Webster Dictionary, supercalifragilisticexpialidocious và bộ phim âm nhạc Mary Poppins (phát hành năm 1964) có mối liên kết chặt chẽ với nhau. Chính bộ phim đã giúp tính từ độc đáo này trở nên phổ biến với người dân Mỹ.

Trong phim, supercalifragilisticexpialidocious được dùng như là "một điều gì đó bạn muốn nói ra nhưng không biết cách diễn đạt". Trong nhiều thập kỷ ở cuối thế kỷ 20, supercalifragilisticexpialidocious đã truyền cảm hứng và mang lại sự cổ vũ tích cực cho nhiều khán giả.

Chưa tài liệu nào chứng minh được nguồn gốc thực sự và năm ra đời của supercalifragilisticexpialidocious. Tuy nhiên, nhiều thông tin cho rằng một biến thể khác của từ này đã xuất hiện từ tháng 3/1931.

Cụ thể, từ supercaliflawjalisticexpialidoshus xuất hiện trong chuyên mục "A-paradise-ings" (thuộc ấn phẩm The Syracuse Daily Orange của ĐH Syracuse, Mỹ) do Helen Herman chấp bút. Nữ tác giả cho biết supercaliflawjalisticexpialidoshus được cô dùng để mô tả những điều tuyệt vời hoặc những điều rất khó để đưa ra kết luận, giải thích.

Ứng dụng của supercalifragilisticexpialidocious trong tiếng Anh:

- This was a supercalifragilisticexpialidocious trip! Let’s do it again!

Dịch: Đây quả là một chuyến đi vô cùng tuyệt vời. Chúng ta đi thêm lần nữa nhé.

- This is my supercalifragilisticexpialidocious shirt. My mom bought it for me.

Dịch: Chiếc áo này vô cùng tuyệt vời, mẹ đã mua nó cho tôi.