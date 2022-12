Super League bị giáng đòn mạnh

Reuters cho biết yêu cầu của Super League đã bị CJEU bác bỏ ngày 15/12. Trước đó, nhóm Super League tố cáo việc quản lý bóng đá châu Âu của Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) có dấu hiệu cấu thành sự độc quyền bất hợp pháp, theo luật cạnh tranh của EU.

Đại diện Athanasios Rantos của CJEU cho biết: "Các quy tắc của FIFA, UEFA ở bất kỳ giải đấu mới nào cũng phải được phê duyệt trước, tương thích với luật cạnh tranh của EU. Super League được tự do thành lập cuộc thi bóng đá độc lập, ngoài hệ sinh thái UEFA và FIFA, nhưng không thể đồng thời tiếp tục tham dự các cuộc thi do FIFA và UEFA tổ chức mà không có sự cho phép của họ",

Super League đã đệ đơn kiện lên tòa án Madrid vào tháng 4/2021 khi giải đấu sụp đổ, nhằm tìm kiếm sự bảo vệ khỏi các lệnh trừng phạt dự kiến của UEFA nhằm vào các câu lạc bộ liên quan. Sau đó, vụ việc được chuyển lên CJEU.

Super League sụp đổ trong vòng chưa đầy 48 giờ sau sự phản đối kịch liệt từ người hâm mộ, chính phủ và cầu thủ, buộc Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur, Arsenal, AC Milan, Inter Milan và Atletico Madrid phải rút lui. Đến nay, chỉ còn lại ba đội Real Madrid, Barcelona và Juventus vẫn theo đuổi dự án.

Sau tuyên bố của CJEU, UEFA lập tức hoan nghênh: "Ý kiến này củng cố vai trò trung tâm của các liên đoàn trong việc bảo vệ môn thể thao này, duy trì các nguyên tắc cơ bản về giá trị thể thao và khả năng tiếp cận cởi mở giữa các thành viên của chúng tôi cũng như đoàn kết bóng đá với trách nhiệm chung".

Super League là dự án bóng đá khổng lồ, sinh ra để chống lại Champions League. Các ông lớn tại châu Âu phản đối việc phải căng sức cống hiến quá nhiều cho Champions League nhưng nhận lại khoản tiền không tương xứng. Họ muốn thành lập một giải đấu riêng cho các CLB hàng đầu với phần tiền chia về các đội bóng lớn hơn.

Tuy nhiên, FIFA và UEFA phản đối gay gắt Super League. Các cầu thủ chơi ở Super League sẽ bị cấm dự EURO và World Cup. Super League vướng một loạt vấn đề vì cấu trúc khép kín của FIFA, do đó bế tắc trong hơn một năm qua.

