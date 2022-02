Super Junior trở lại

9 thành viên của Super Junior đang chuẩn bị tái xuất thị trường âm nhạc với sản phẩm đầy hứa hẹn.

Ngày 14/2, Sports DongA đưa tin Super Junior thông báo sẽ sớm gặp lại người hâm mộ với sản phẩm âm nhạc mới. Trang Instagram chính thức của nhóm đăng tải khoảnh khắc 9 thành viên ghi hình MV. Hiện, Super Junior chưa tiết lộ cụ thể ngày phát hành và tên single album mới.

Sports DongA cho biết khán giả rất quan tâm, trông đợi vào màn tái xuất của Super Junior. Tháng 3/2021, nhóm cho phát hành album phòng thu thứ 10 The Renaissance và ca khúc chủ đề House Party. Quá trình ra mắt sản phẩm gặp nhiều trắc trở khi 3 lần bị tạm hoãn vì nhiều lý do khác nhau.

Super Junior sắp trở lại với sản phẩm mới. Ảnh: Soompi.

Super Junior hiện là một trong những nhóm nhạc hoạt động lâu nhất Kpop. Họ ra mắt năm 2005, là nhóm nhạc gen 2 huyền thoại và có lượng người hâm mộ hùng hậu của showbiz Hàn. Các ca khúc được yêu thích của Super Junior có thể kể đến Sorry, Sorry; Bonamana; Mr. Simple; Devil; One More Time.

Theo Hee Chul, bí quyết để Super Junior hoạt động tới 17 năm đó là các thành viên đồng ý gia hạn hợp đồng với công ty quản lý SM Entertainment. “Nếu hoạt động trong các công ty khác nhau, chúng tôi không thể khớp lịch trình và quảng bá cùng nhau. Vì vậy, chúng tôi quyết định tiếp tục gia hạn hợp đồng và phát hành album".

Trong khi Ryeo Wook cho biết anh và 8 thành viên còn lại đều trân trọng, cảm nhận được sự gắn bó như gia đình khi hoạt động cùng nhau: "Bất cứ khi nào được quảng bá với tư cách thành viên Super Junior, tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Khi hoạt động một mình, tôi cảm thấy đơn giản chỉ đang làm việc. Nhưng khi có các thành viên ở bên, chúng tôi như chơi đùa và đang tận hưởng một bữa tiệc tại gia vậy".