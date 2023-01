Super Junior sắp tới TP.HCM biểu diễn

Super Junior biểu diễn tại TP.HCM vào 11/3 tới. Thông tin trên khiến khán giả Việt Nam háo hức và mong đợi.

Ngày 21/1, đại diện của SM Entertainment tại Việt Nam xác nhận với Zing nhóm nhạc Super Junior tổ chức concert ở TP.HCM vào 11/3. Đại diện công ty giải trí Hàn Quốc chưa tiết lộ thông tin cụ thể nhưng hứa hẹn concert hoành tráng với nhiều tiết mục được dàn dựng công phu.

Thông báo trên lập tức nhận được sự quan tâm từ khán giả Việt Nam với hơn 17.000 lượt tương tác, gần 10.000 bình luận. Hầu hết người hâm mộ Việt Nam bày tỏ sự háo hức trước kế hoạch của Super Junior.

Cũng trong ngày 21/1, tờ Oh My News đưa tin Super Junior công bố phim tài liệu Super Junior: The Last Man Standing. Đây là những thước phim ghi lại niềm vui, nỗi buồn và khó khăn nhóm nhạc trải qua trong suốt 18 năm hoạt động. Trong ngành công nghiệp âm nhạc vốn quen thuộc với nhóm chỉ có 4-5 thành viên, Super Junior đã thu hút sự chú ý với đội hình khổng lồ và hoạt động theo nhiều nhóm nhỏ khác nhau. Đối với nhiều hậu bối, Super Junior là một hình mẫu.

Super Junior trở lại Việt Nam.

Gồm tổng cộng hai phần, Super Junior: The Last Man Standing chứa đựng câu chuyện của 18 năm đã qua, lấy trọng tâm là thời điểm ra mắt vào năm 2005. Phim tài liệu khai thác cảm xúc, chia sẻ của các thành viên và những cuộc phỏng vấn với quan chức, nhà phê bình âm nhạc.

Super Junior ra mắt năm 2005 với 12 thành viên. Tháng 6/2006, họ phát hành đĩa đơn U và kết nạp thành viên thứ 13 Kyuhyun. Sau đó, Super Junior nổi tiếng toàn cầu nhờ ca khúc Sorry Sorry. Thời điểm đó, vũ đạo xin lỗi của Sorry Sorry lan truyền trên mạng xã hội và trở thành cơn sốt.

Kể từ đó, Super Junior giữ vững vị trí nhóm nhạc hàng đầu tại Hàn Quốc. Sau 18 năm hoạt động, Super Junior tiếp tục duy trì vị thế bất chấp việc Kpop có nhiều nhóm đàn em ra mắt.