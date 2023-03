Super Junior nhận 'đã già', khán giả Việt đáp 'chúng ta già cùng nhau'

Super Show 9: Road tại Sân vận động Quân khu 7 (TP.HCM) tối 11/3 không quá hoành tráng về âm nhạc nhưng để lại nhiều kỷ niệm và cảm xúc cho khán giả.

Tối 11/3, Super Junior tổ chức Super Show 9: Road tại Sân vận động Quân khu 7 (TP.HCM). Đêm nhạc bắt đầu lúc 18h và kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ. Hàng nghìn khán giả đã được sống lại hành trình 18 năm phát triển của Super Junior với hàng loạt ca khúc họ đã thuộc lòng như Mr. Simple, Sorry Sorry,...

Âm thanh của những bản hit hòa cùng tiếng reo hò của hàng nghìn khán giả đã tạo nên khung cảnh khó quên cho những ai sống trong bầu không khí rạo rực của Sân vận động Quân khu 7 tối 11/3.

Nỗ lực xóa nhòa ranh giới tuổi tác

Super Show 9: Road có giá vé từ 1,5 triệu đồng tới 3,8 triệu đồng. Giá vé không chênh lệch quá nhiều so với Super Show 3 diễn ra ở Bình Dương cách đây 12 năm. Tuy nhiên, so với bối cảnh chung các đêm nhạc ở Việt Nam hiện tại, mức giá trên được đánh giá là khá cao. Tuy nhiên, khu vực khán giả ở sân vận động vẫn khá đông đảo.

Super Junior ra mắt từ năm 2005 và nổi tiếng toàn cầu vào năm 2009 với Sorry Sorry. Bởi thế, người hâm mộ của nhóm phần nhiều thuộc thế hệ cuối 8X hoặc đầu 9X. Họ là những người hiện đã tự chủ kinh tế nên ngoài mua vé còn sẵn sàng làm nhiều hoạt động khác nhau nhằm chào đón Super Junior trở lại. Trước đó, fan Việt mua hàng trăm màn hình LCD LED để chiếu video của thần tượng ở một số trung tâm thương mại lớn, thả diều mang tên Super Junior…

Hình ảnh các thành viên Super Junior trong đêm diễn.

Đáp lại tình cảm của khán giả, Super Junior đã có đêm nhạc khá thành công vào tối 11/3. Concert có bố trí 3 màn hình LED lớn với thiết kế sân khấu chạy dài theo 3 hướng khác nhau. Cấu trúc sân khấu tuy không quá cầu kỳ hay hoành tráng nhưng giúp khán giả khu đứng dù ở bất cứ vị trí nào cũng có thể thấy thần tượng ở cự ly gần.

Điểm đáng khen ở concert của Super Junior và cho thấy sự khác biệt so với show nghệ sĩ Việt đó là cách xây dựng kịch bản chương trình. Trong clip được phát xuyên suốt chương trình, các thành viên đóng giả những nhà soạn nhạc nổi tiếng theo hướng hài hước, vui vẻ. Clip được phát xen kẽ thay cho lời giới thiệu các bài hát.

Về phần âm nhạc, các tiết mục làm hài lòng người hâm mộ nhưng chưa đủ mới lạ, bùng nổ, công phu để xứng tầm với một concert của nhóm nhạc lớn.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận nỗ lực biểu diễn, sự hết mình, chuyên nghiệp của những người đàn ông đã đi qua thời hoàng kim và đang bước dần đến độ tuổi 40. Bởi thế, những ca khúc đi cùng với thời gian vẫn được khán giả ủng hộ cuồng nhiệt ngay từ những giai điệu đầu tiên.

Các thành viên cũng tích cực lấy lòng người hâm mộ qua những câu đùa dí dỏm bằng cả tiếng Hàn và tiếng Việt. Nhóm thậm chí nhảy theo ca khúc Việt nổi tiếng tại Hàn Quốc thời gian qua là See Tình.

“Chúng ta cùng nhau già đi”

Vài năm trở lại đây, Super Junior ít hoạt động nhóm. Họ thường rút ngắn thời gian quảng bá mỗi khi phát hành sản phẩm mới. Và giữa thời điểm mỗi năm Kpop có hàng chục, thậm chí hàng trăm nhóm nhạc trẻ ra mắt, một nhóm nhạc với toàn thành viên đã bước qua độ tuổi 30, cận kề 40 như Super Junior đã khó lòng thu hút lượng fan mới. Thế nhưng, Sân vận động quân khu 7 tối 11/3 vẫn đông đảo.

Nhiều người hâm mộ thậm chí xếp hàng từ 12h trưa với hy vọng được vào sân vận động sớm nhất và có chỗ đứng gần thần tượng nhất có thể. Điều đó chứng tỏ sức hút không hề thay đổi của Super Junior suốt 18 năm hoạt động. Và tình cảm người hâm mộ dành cho nhóm càng không đổi thay.

Có lẽ hầu hết khán giả đến với Super Junior tối 11/3 là những người đã đồng hành cùng họ từ thời đỉnh cao Sorry Sorry hoặc thậm chí ngày mới ra mắt cách đây 18 năm. Họ là những chàng trai, cô gái dành trọn sự yêu thương cho Super Junior từ hàng chục năm về trước. Từ độ tuổi thiếu niên, giờ đây, phần lớn trong số họ cũng bước qua độ tuổi 30, thậm chí lập gia đình và có mái ấm của riêng mình.

Khán giả tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm nhạc. Ảnh: SM Entertainment Vietnam.

Thời gian và tuổi tác có đổi thay thì Super Junior vẫn giữ một vị trí không thể thay đổi với những khán giả có mặt trong đêm diễn. Bởi thế, mỗi lần các thành viên hỏi: “Các bạn có nhớ tôi không?” thì đáp lại họ là những tràng reo hò không ngớt.

Khi Super Junior hỏi người hâm mộ rằng ai trong số họ từng đến xem Super Show 3 cách đây 12 năm, hàng nghìn khán giả giơ tay. Điều này khiến chính các thành viên bất ngờ. Super Junior tâm sự họ không dám tin có nhiều fan đến vậy ở Việt Nam.

Như Super Junior nói trong đêm nhạc rằng “Chúng tôi già rồi!”, họ không còn đủ sự sung sức ở thời trai trẻ. Các thành viên Super Junior trên sân khấu Quân khu 7 đã luống màu thời gian. Các màn vũ đạo vì thế cũng thiếu đi sự bùng nổ, nhiệt huyết.

Có những điệu nhảy trẻ trung, đáng yêu từng rất phù hợp và làm nên tên tuổi cho Super Junior ở thời mới 20. Nhưng giờ đây, tuổi tác đã làm cho nhiều động tác của họ gượng gạo đi.

Thay vào đó, họ dành nhiều thời gian tâm sự với người hâm mộ và chào hỏi cả những khán giả đang theo dõi show diễn từ Bệnh viện Tâm Anh kế bên. Super Junior vẫn dí dỏm và thân thiện như fan biết bao năm qua.

Super Show 9: Road có thể không hoành tráng, được đầu tư công phu nhưng bên cạnh tính giải trí, điều quan trọng đêm nhạc đem lại là cảm xúc và sự hoài niệm cho chính Super Junior lẫn người hâm mộ. Liên tục các đoạn clip ghi lại hành trình 18 năm với bao gian nan, sóng gió, những lần thay đổi thành viên xuất hiện trên màn hình LED.

Khán giả đã cùng hào hứng, nhảy hát tưng bừng với các màn trình diễn nhưng cũng có lúc họ xúc động. Nhìn lại thước phim cũ của Super Junior cũng là lúc họ nhìn lại thời thanh xuân đã yêu thương thần tượng cuồng nhiệt.

Thanh xuân của người hâm mộ là những buổi chiều lê la quán net để cập nhật mọi tức tin về Super Junior. Là những ngày nghỉ canh từng giây từng phút để được xem chương trình âm nhạc có thần tượng họ yêu thích hoặc chen nhau mua từng số báo có in hình Super Junior. Thời đó, Sorry Sorry đã bùng nổ trên toàn thế giới và Super Junior là một trong những nhóm đông fan nhất, nhưng Internet, mạng xã hội chưa hề phát triển. Cơ hội giao lưu, gặp mặt thần tượng càng hiếm hoi.

Các chàng trai Super Junior với người hâm mộ của họ đã dành cả thanh xuân bên nhau để rồi cùng nhau già đi như thế.

Bởi thế, khoảnh khắc được hòa cùng một bầu không khí với thần tượng vào tối 11/3 tại TP.HCM có lẽ càng ý nghĩa với E.L.F (tên fan Super Junior) hơn cả Super Show 3 ở Bình Dương cách đây 12 năm.

Show diễn dự kiến kết thúc lúc hơn 21h nhưng các thành viên vẫn cố nán lại sân khấu để nhắn nhủ với người hâm mộ.

Ở giây phút chia tay, họ nói: “Chúng tôi đã già và các bạn cũng có tuổi rồi. Nhưng chúng ta hãy cố gắng đi cùng nhau thêm 20 năm nữa được không”.

Super Junior nhảy 'See tình' trong concert ở TP.HCM Concert của Super Junior tổ chức tại Việt Nam hôm 11/3. Trong đêm nhạc, các thành viên dành thời gian giao lưu với người hâm mộ.