Sương muối phủ trắng đỉnh Fansipan sáng Valentine

Do nhiệt độ giảm sâu xuống dưới 0 độ C kèm bức xạ nhiệt lớn, đỉnh Fansipan (Lào Cai) xuất hiện lớp sương muối dày. Đây là đợt sương muối thứ 5 ở đây trong mùa đông năm nay.

Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai, cho biết rạng sáng 14/2, hiện tượng sương muối xuất hiện trên đỉnh Fansipan với mật độ dày, đặc biệt ở độ cao từ 2.800 m trở lên.

Theo ông Hải, các tinh thể trắng rơi xuống khiến nhiều người nhầm tưởng là mưa tuyết. Tuy nhiên, thời tiết tại đỉnh sáng nay nhiều mây, bức xạ nhiệt lớn và không có mưa, thuận lợi cho việc hình thành sương muối. Trong khi đó, điều kiện để hình thành tuyết là phải có mưa, độ ẩm cao.

Chuyên gia lý giải hiện tượng sương muối xảy ra khi nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C, các hạt nước trong không khí gặp lạnh ngưng kết lại, khi rơi xuống biến thành hạt băng. Sương muối bám trên cây cỏ, đồng thời gây hại cho cây trồng.

Hình ảnh sương muối trên đỉnh Fansipan sáng 14/2. Ảnh: Du lịch Lào Cai.

Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai cảnh báo rạng sáng 15/2, nhiệt độ trên đỉnh Fansipan tiếp tục ở mức thấp và hiện tượng sương muối có thể tái diễn.

Trước diễn biến rét đậm, rét hại kéo dài, người dân được khuyến cáo áp dụng biện pháp che chắn cho chuồng trại, nhà lưới. Để giảm thiểu tác hại của sương muối với cây trồng, người dân cần tưới nước vào sáng sớm để làm tan sương, tránh tình trạng cháy lá.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhận định do liên tục chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh, miền Bắc thường xuyên ở trong trạng thái rét đậm, rét hại kèm mưa nhỏ từ ngày 29/1 đến nay.

Ngày 13/2, không khí lạnh tiếp tục tăng cường khiến nền nhiệt tại Bắc Bộ duy trì ở ngưỡng thấp, nhưng lượng mưa giảm khiến mức nhiệt cảm nhận cao hơn những ngày qua. Khu vực đồng bằng có thể ghi nhận nền nhiệt 14-16 độ C, vùng núi 11-13 độ C, vùng núi cao dưới 6 độ C.

Sau đợt rét khô đang diễn ra, khoảng ngày 19/2, một đợt không khí lạnh cường độ mạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ, gây ra đợt rét đậm mới kèm mưa dông.