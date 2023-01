Suối nước nóng lớn nhất thế giới

Năm 1886, núi Tarawera phun trào và lập kỷ lục là vụ phun trào núi lửa lớn nhất ở New Zealand. Sự kiện đã gây thiệt hại lớn và giết chết hàng trăm người. Vụ phun trào lịch sử này đã tạo ra một miệng núi lửa rộng lớn mà sau này được lấp đầy bởi những suối axit. 130 năm sau, thế giới đã có một suối nước nóng mới hình thành nổi tiếng sôi sục ở New Zealand - hồ Frying Pan. Ảnh: When on Earth.