Sung Min lên tiếng về cảnh hôn vợ bị chỉ trích

Sung Min và Kim Sa Eun từng gây tranh cãi khi khóa môi trong chương trình Miss Trot 2. Trước những lời chỉ trích, nam ca sĩ lần đầu giải thích.

Sung Min - thành viên nhóm Super Junior - và vợ Kim Sa Eun xuất hiện trên chương trình giải trí Flavor of Wife của TV CHOSUN. Họ giải thích về nụ hôn gây tranh cãi trong chương trình Miss Trot 2.

Khi cùng nhau biểu diễn ca khúc I Really Really Like You của nhạc sĩ Sim Soo Bong, cặp vợ chồng bất ngờ khóa môi, gây sốc cho ban giám khảo lẫn khán giả theo dõi chương trình. Khán giả chỉ trích hành động của Sung Min và vợ. Họ cho rằng hành động đó không phù hợp với một chương trình nhạc trot, phát trên sóng truyền hình có nhiều độ tuổi khán giả theo dõi.

Sung Min và Kim Sa Eun giải thích: "Chúng tôi đã thực hiện nhiều buổi biểu diễn âm nhạc và nhạc kịch có những cảnh hôn nhau. Tôi tự hỏi liệu màn trình diễn đó có phải nhạy cảm quá không".

Màn khóa môi bị "ném đá" của vợ chồng Sung Min.

Kim Sa Eun cho biết khi tham gia vở nhạc kịch Ba chàng ngự lâm, cô phải diễn với 7 diễn viên khác nhau và đóng cảnh hôn trong suốt màn trình diễn.

Nói thêm về cuộc sống hôn nhân, thành viên nhóm Super Junior cho biết vợ anh bất an mỗi khi phải xa chồng.

Sung Min tâm sự: "Chúng tôi luôn ở bên nhau và khi tôi đi vắng vì vướng lịch trình, vợ tôi sẽ lo lắng. Cô ấy lo lắng về sự xa cách, giống như một chú cún con".

Kim Sa Eun và Sung Min quen nhau năm 2014. Họ kết hôn sau 3 tháng hẹn hò. Nói về hoàn cảnh quen biết, Sung Min kể: "Có lần tôi tập luyện vào đêm muộn trong mùa đông. Tôi ướt đẫm mồ hôi và trời rất lạnh. Khi ra ngoài, tôi nhìn thấy Kim Sa Eun và rủ cô ấy đi cùng”

Kim Sa Eun tiếp lời: "Nhưng tôi đã không dám cùng anh ấy đi hết quãng đường. Tôi bỏ anh ấy giữa chừng vì cảm thấy choáng ngợp. Anh ấy là một thần tượng nổi tiếng khi đó".