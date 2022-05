Sung Hoon lên tiếng về tin hẹn hò với hai nữ diễn viên

Sung Hoon lần đầu giải thích về tin hẹn hò với nữ diễn viên Lim Soo Hyang và Park Na Rae. Sung Hoon cho biết anh có mối quan hệ thân thiết với Na Rae.

Ngày 18/5, nam diễn viên Sung Hoon xuất hiện trong chương trình Problem Child In House với tư cách khách mời. Tại đây, nam diễn viên đính chính tin đồn hẹn hò giữa anh với hai nữ diễn viên Im Soo Hyang và Park Na Rae.

Năm 2011, Sung Hoon có cơ hội hợp tác với Im Soo Hyang trong bộ phim New Tales of Gisaeng. Thông tin cả hai hẹn hò rộ lên sau khi anh thú nhận mình từng có tình cảm với nữ diễn viên trong chương trình Strong Heart.

Tại Problem Child In House, Sung Hoon giải thích: "Khi còn là diễn viên tân binh và đóng phim cùng nhau, chúng tôi gặp nhau, cùng luyện tập 6-7 tiếng mỗi ngày. Chúng tôi tập luyện với đối phương để có thể nhập tâm vào nhân vật, nên đương nhiên, cả hai sẽ nảy sinh tình cảm như các nhân vật trong phim".

Sung Hoon giải thích về tin đồn hẹn hò với Im Soo Hyang và Park Na Rae. Ảnh: Naver.

Cũng trong ngày này, Sung Hoon đính chính tin hẹn hò với nữ diễn viên hài Park Na Rae: "Tôi thích ôm mọi người, dù họ là nam hay nữ. Tôi rất thân với Na Rae, nên tôi ôm cô ấy một cách tự nhiên. Tôi nghĩ mọi người hiểu lầm khi trông thấy tôi như vậy".

Sung Hoon tên thật là Bang In Kyu, sinh năm 1983. Anh từng là thành viên của đội tuyển bơi lội quốc gia, tuy nhiên anh phải giải nghệ do gặp chấn thương cột sống. Năm 2011, Sung Hoon ra mắt dưới tư cách diễn viên thông qua bộ phim New Tales Of Ginsaeng.

Một số tác phẩm tiêu biểu của anh gồm Noble, My Love, Oh My Venus, Bí mật ngọt ngào, Yêu, kết hôn, ly dị... Anh mới tái hợp với nữ diễn viên Im Soo Hyang trong bộ phim Woori The Virgin lên sóng từ tháng 3.