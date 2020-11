Súng cảnh sát cướp cò, một phụ nữ trúng đạn cao su

Công an An Giang cho biết trong lúc bắt thuốc lá lậu, một cảnh sát trượt chân nên súng cướp cò. Viên đạn cao su bắn trúng tay một phụ nữ đứng gần đó.

Ngày 3/11, Công an tỉnh An Giang thông tin về việc người phụ nữ trúng đạn cao su khi tổ liên ngành bắt thuốc lá lậu ở xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên.

Số thuốc lá lậu được phát hiện dưới sàn nhà. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo Công an tỉnh An Giang, trưa 1/11, tổ liên ngành đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do đại úy Lê Văn Hải làm tổ trưởng phát hiện 475 cây thuốc lá lậu dưới sàn nhà bà Nguyễn Thị Thùy Trang (ở ấp Tân Định, ở xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên).

Thời điểm trên, nhiều người dân đến theo dõi vụ việc. Trong lúc làm nhiệm vụ bảo vệ tang vật, một cảnh sát trượt chân dân đến súng cướp cò. Đạn cao su trúng vào tay chị Nguyễn Thị Diễm Kỳ (23 tuổi, người địa phương) gây xây xát.

Công an huyện Tịnh Biên và lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang đang điều tra làm rõ trách nhiệm những người liên quan sự việc.