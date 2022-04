Sun Property đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thương mại tại nam Phú Quốc

Tham gia lĩnh vực kinh doanh thương mại, Sun Property triển khai nhiều hoạt động nhằm kiến tạo bức tranh giao thương và chuỗi dịch vụ sầm uất ở thị trấn Địa Trung Hải nam đảo ngọc.

Phát biểu tại lễ công bố lĩnh vực kinh doanh thương mại diễn ra cuối năm 2021, bà Nguyễn Thị Lan Quyên - Phó tổng giám đốc kinh doanh bất động sản (BĐS) thương mại Sun Property - chia sẻ tham vọng lớn trong mảng hoạt động giàu tiềm năng này.

Chiến lược xứng tầm

Tại mỗi điểm đến, Sun Property sẽ quy hoạch các tuyến phố thương mại văn minh, bài bản, kiến tạo “tọa độ vàng” thương mại - giải trí - mua sắm - ẩm thực, từ đó đem đến cơ hội kinh doanh cho các thương hiệu bán lẻ. Đặc biệt, Phú Quốc được đánh giá là một trong những thị trường trọng điểm để phát triển kinh doanh thương mại nhờ lợi thế điểm đến và hệ sinh thái Sun Group.

Thị trấn Địa Trung Hải - tâm điểm thương mại dịch vụ trong hệ sinh thái Sun Group tại Phú Quốc. Ảnh phối cảnh.

Lời khẳng định của đại diện Sun Property đã sớm được cụ thể hóa khi nhà phát triển BĐS cao cấp thuộc Sun Group công bố chi hơn 500 tỷ đồng cho các gói chính sách hậu mãi, hỗ trợ chủ sở hữu triển khai kinh doanh dịch vụ tại shophouse Sun Premier Village Primavera thuộc thị trấn Địa Trung Hải, Phú Quốc.

Nổi bật có thể kể đến gói hỗ trợ tiềm năng dành tặng chủ sở hữu một phần chi phí hoàn thiện shophouse, tương ứng mức hỗ trợ 2-4 triệu đồng/m2 xây dựng tùy vị trí shophouse. Chương trình áp dụng cho shophouse hoàn thiện, sẽ kinh doanh trước ngày 30/11 và duy trì hoạt động tối thiểu 24 tháng.

Ngoài ra, Sun Property cam kết hỗ trợ chủ sở hữu shophouse tìm kiếm đối tác, thương hiệu uy tín về kinh doanh tại Sun Premier Village Primavera, không thu phí môi giới. Đơn vị cũng tạo điều kiện để chủ sở hữu đẩy mạnh hợp tác chéo với các đối tác, đơn vị nội bộ Sun Group thông qua việc ưu tiên mở văn phòng đại lý BĐS, phòng vé, công ty lữ hành, showroom nội thất… tại Sun Premier Village Primavera.

Các chính sách nói trên đều nằm trong chiến lược đồng hành cùng chủ sở hữu BĐS và lộ trình phát triển lĩnh vực kinh doanh thương mại của Sun Property. Cụ thể, trong mảng bán lẻ áp dụng với các mặt bằng thương mại của Sun Group trên cả nước, Sun Property sẽ quy hoạch ngành hàng, triển khai các hoạt động thương mại để thu hút du khách; cho thuê mặt bằng; hợp tác khai thác, kinh doanh chuyển nhượng thương hiệu.

Trong mảng cho thuê áp dụng với các BĐS đã bàn giao cho chủ sở hữu, Sun Property nhận ủy thác sản phẩm; quy hoạch tổng thể toàn khu, triển khai hoạt động cho thuê, các hoạt động thương mại hỗ trợ khách.

“Chưa dừng lại ở đó, đón đầu sự bùng nổ của ngành du lịch sau đại dịch, hàng loạt chương trình sự kiện, lễ hội quy mô tại từng điểm đến để thúc đẩy tiềm năng thương mại của cả khu vực cũng sẽ được Sun Property đứng ra tổ chức, hoặc phối hợp với các địa phương triển khai mạnh mẽ trong thời gian tới”, đại diện Sun Property cam kết.

Sun Property tạo cú hích cho kinh doanh thương mại Phú Quốc. Ảnh phối cảnh.

“Mũi nhọn” Sun Premier Village Primavera

Dấu mốc 30/11 mang theo kỳ vọng của Sun Property về sự đổi thay mạnh mẽ tại Sun Premier Village Primavera - quần thể kiến trúc đậm phong cách Italy đã tạo nên sức hút trên các diễn đàn du lịch và mạng xã hội trong năm qua. Hiện tại, Sun Premier Village Primavera sẵn sàng bước ra ánh sáng với diện mạo mới mẻ, sống động; đem đến dịch vụ, trải nghiệm độc đáo cho du khách, qua đó tạo nên bức tranh giao thương sầm uất trên những con phố cổ kính, xinh đẹp chạy dọc bờ biển Phú Quốc.

Với mức hỗ trợ hấp dẫn dành cho chủ sở hữu, những căn shophouse Sun Premier Village Primavera hứa hẹn sáng đèn đón dòng khách tập nập cả ngày lẫn đêm ghé thăm thị trấn Địa Trung Hải. Những điểm đến như cáp treo Hòn Thơm, tháp đồng hồ, “bảo tàng nghệ thuật” Sun Signature Gallery, cầu Hôn (dự kiến hoàn thành cuối 2022)… cũng được xem là bảo chứng cho sức hút của du lịch Phú Quốc và tiềm năng kinh doanh tại thị trấn Địa Trung Hải.

Không chỉ Sun Property, các thương hiệu đối tác của nhà phát triển này cũng sớm được thuyết phục bởi tiềm năng tại khu vực.

Ông Lê Vũ Minh - Giám đốc điều hành CTCP Đầu tư Thương mại Quốc tế Mặt Trời Đỏ (Redsun) nhận định: “Với thị trấn Địa Trung Hải, sau khi tham quan tận mắt, tôi đánh giá đây là khu vực có tiềm năng lớn, đã nổi tiếng trong giới đầu tư, kinh doanh, được dư luận chú ý và mong chờ đi vào hoạt động. Qua đó, dự án có khả năng tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh về các ngành từ dịch vụ, ẩm thực đến du lịch. Redsun nhận thấy nhiều cơ hội phát triển tại thị trấn Địa Trung Hải nói riêng và nam Phú Quốc nói chung”.

Vị giám đốc điều hành cho biết trong thời gian tới, Redsun hay Sun Group sẽ nghiên cứu để đưa vào các địa điểm tại nam Phú Quốc những mô hình F&B phù hợp, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Sun Property ký kết hợp tác cùng 11 doanh nghiệp sở hữu những thương hiệu bán lẻ, thương hiệu F&B nổi tiếng.

Chính sách hậu mãi dành cho chủ sở hữu Sun Premier Village Primavera được xem là bước đệm để mở cánh cửa giúp thương hiệu của các nhóm ngành dịch vụ đổ bộ về thị trấn Địa Trung Hải, cũng như hệ thống mặt bằng kinh doanh khác của Sun Property như shophouse Melodia Bãi Kem, Sun Grand City New An Thoi, hay tới đây là phân khu The Center thuộc dự án phức hợp Sun Grand City Hillside Residence.

Lĩnh vực kinh doanh thương mại của Sun Property đóng vai trò thúc đẩy hình thành chuỗi dịch vụ hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu du khách. Đây cũng là mong muốn của chủ đầu tư và chủ sở hữu BĐS nhằm đưa Phú Quốc thành điểm đến đa năng, tọa độ du lịch - nghỉ dưỡng - mua sắm - trải nghiệm bất tận.