Sun Hospitality Group và sứ mệnh 'mang thế giới về Việt Nam'

Ngoài tiềm lực tài chính, vị thế và tầm nhìn xa là điều giúp Sun Hospitality Group thành công trong thị trường nghỉ dưỡng ở Việt Nam, với nhiều resort vang danh thế giới.

Danh mục khách sạn của Sun Hospitality Group - đơn vị quản lý mảng du lịch nghỉ dưỡng của Sun Group - là những khu resort nổi tiếng hàng đầu khu vực và thế giới. Đằng sau các công trình đó là những nỗ lực và chiến lược đúng đắn.

Hotel de la Coupole - MGallery tại Sa Pa.

Đẳng cấp không nằm trên những ngôi sao

Tại TripAdvisor - một trong những mạng xã hội du lịch lớn nhất thế giới - một khách hàng viết dài 2 trang phản ánh 2 cốc cà phê tại một resort hạng sang ở Sithonia, Hy Lạp. Họ bị đòi trả phí ngay khi cà phê được bê tới bàn và phát hiện cà phê không có nhiều đường như mình yêu cầu, phải tự xin thêm. Họ đã chi trả đến hơn 2.000 Euro cho tiền phòng.

Tại khách sạn 5 sao khác ở Montenegro, nhiều du khách vote “kinh khủng” vì không có nhân viên và dịch vụ trên bờ biển riêng của khách sạn. Một du khách kể rằng phải chờ 45 phút để có khăn tắm trên bãi biển.

Phản hồi về các khách sạn 5 sao này cho thấy đổ hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ USD đầu tư chưa chắc giúp một khách sạn nhiều sao.

Mang thế giới đến Việt Nam

Sun Group thành lập với sứ mệnh “Mang Việt Nam ra thế giới” (khiến cho du khách quốc tế biết đến Việt Nam) và “Mang thế giới đến Việt Nam” (mang những điều tốt nhất của ngành dịch vụ du lịch, giải trí toàn cầu đến với người Việt Nam). Họ quyết định hợp tác Accor, tập đoàn quản lý khách sạn lớn hàng đầu thế giới, từ công trình biểu tượng đầu tiên là Novotel Danang Premier Han River.

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort.

Tương tự, khách sạn do kiến “trúc sư phù thủy” Bill Bensley xây dựng ở bán đảo Sơn Trà được giao cho IHG - tập đoàn gắn với thương hiệu InterContinental huyền thoại. Ngày nay, công trình mang tên InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, nổi tiếng vì là nơi tổ chức cuộc họp thượng đỉnh với 21 nguyên thủ các quốc gia trong khuôn khổ APEC 2017. Công trình sở hữu bộ sưu tập hàng trăm giải thưởng và vị thế của top 6 khách sạn sang trọng bậc nhất thế giới do CNN bình chọn.

Tại Phú Quốc, khu resort với thiết kế chưa từng có trên thế giới - “Đại học Lamarck” giả tưởng nhiều phân khoa - được Bill Bensley bàn giao cho Tập đoàn Marriott International dưới cái tên JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay. Ba cái tên lớn của ngành lưu trú toàn cầu là Accor, IHG và Marriott cùng hợp tác Sun Hospitality để đưa đẳng cấp thế giới đến Việt Nam. Thành quả này cho thấy Sun Group đã thực hiện lời hứa của mình.

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort.

Không ngừng nâng tầm vị thế

Kiến trúc sư kinh nghiệm, nhà quản lý hàng đầu chưa đủ với tham vọng mang những tinh túy nhất của thế giới đến Việt Nam.

Trong khuôn viên InterContinental Danang là La Maison 1888 - nhà hàng đầu tiên tại Việt Nam hợp tác bếp trưởng có sao Michelin. Đó là Michel Roux - bếp trưởng đầu tiên nhận sao Michelin của Vương quốc Anh. Ngày nay, khi đặt chân đến La Maison 1888, thực khách được thưởng thức menu do huyền thoại Pierre Gagnaire thực hiện. Ông là người đứng thứ 2 thế giới về số ngôi sao Michelin đang sở hữu - 12 ngôi.

Nhà hàng La Maison 1888.

Hay nhà hàng Koki của Capella Hanoi được trực tiếp gây dựng bởi Junichi Yoshida - người hiếm hoi xây dựng nhà hàng nghệ thuật teppanyaki có sao Michelin tại Tokyo, Nhật Bản.

Khó lòng đếm hết danh hiệu được trao tặng bởi các tổ chức uy tín, tiêu biểu cho JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort và InterContinental Danang Sun Peninsula Resort. Những cái tên mới khác như Mercure Danang French Village Bana Hills, Premier Village Phu Quoc, Premier Premier Village Halong Bay Resort, New World Phu Quoc Resort, Hotel De La Coupole MGallery Sa Pa, Capella Hanoi cũng đã và đang ghi dấu ấn trong nước lẫn quốc tế với loạt giải thưởng uy tín.

Hay Capella Hanoi - cái tên mới ra đời trong đại dịch - đã khiến thế giới trầm trồ với loạt danh hiệu: “Khách sạn mới tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương” (The Luxe List 2021); “Một trong những điểm đến tuyệt vời nhất trên thế giới năm 2021” (tạp chí TIME) và “Khách sạn boutique sang trọng hàng đầu châu Á” (WTA).

Diện mạo bên ngoài Capella Hanoi.

Hiện tại, Sun Hospitality Group sở hữu nhiều khách sạn, resort đẳng cấp tại Việt Nam cùng “bộ sưu tập” đối tác quản lý khách sạn hàng đầu thế giới, với những cái tên ngày càng xa xỉ như The Ritz Carlton, The Crest Collection và Ascott The Residence của Tập đoàn Ascott hay Curio Collection by Hilton.

Ngày 17/9, trong”Giải thưởng du lịch thế giới khu vực châu Á - châu Đại Dương 2022”, World Travel Awards trao tặng cho thương hiệu khách sạn Việt Nam giải thưởng “Tập đoàn phát triển du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á 2022”. Xét trên toàn ngành khách sạn Việt Nam, Sun Hospitality Group đang kiến tạo thương hiệu du lịch nghỉ dưỡng xứng tầm quốc tế, có thể cạnh tranh với những cái tên hàng đầu trên thế giới.