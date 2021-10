Sun Group tiếp tục được công nhận là 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á'

Dù đối mặt nhiều thách thức do Covid-19, Sun Group vẫn vượt qua nhiều tên tuổi để đạt giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2021” do tạp chí HR Asia bình chọn.

Đây là lần thứ 2 Sun Group nhận giải thưởng này. Tập đoàn vượt qua gần 600 doanh nghiệp tại Việt Nam và đạt 4.75/5 điểm (95%). Điểm số này cao hơn 25% so với trung bình của các doanh nghiệp dự thi ở châu Á trong năm 2021, hơn 15% điểm của Sun Group năm 2019. Trước đó, tập đoàn cũng vượt qua 265 ứng viên để vào top 50 doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất châu Á tại Việt Nam.

Danh sách nơi làm việc tốt nhất châu Á trải qua quá trình đánh giá khắt khe theo mô hình TEAM (total engagement assessment model), dựa trên bộ khung tiêu chí bao gồm: CORE, SELF, GROUP áp dụng cho thị trường nhân sự lớn tại châu Á.

Theo đó, CORE (collective organisation for real engagement) đánh giá về văn hóa, kỷ luật, năng lực quản lý, lãnh đạo và sáng kiến nhạy bén. SELF (heart, mind, soul) đánh giá mức độ gắn kết, lòng tự hào, cảm xúc khi làm việc. GROUP (think, feel, do) đo lường mức độ hợp tác của các thành viên với doanh nghiệp.

Nhân viên của Sun Group được đào tạo, nâng cao năng lực để hoàn thiện bản thân.

Ông William Ng - Tổng biên tập Tạp chí HR Asia, Chủ tịch Hội đồng đánh giá giải thưởng HRAA - cho biết: “Thật khó để chọn ra những người chiến thắng giải thưởng năm nay khi có hàng nghìn ứng cử viên sáng giá trên toàn châu lục. Tuy nhiên với chính sách nhân sự linh hoạt, nhân văn, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch, Sun Group tiếp tục chứng tỏ vị thế của doanh nghiệp tầm cỡ châu lục. Doanh nghiệp này nỗ lực không ngừng chăm lo đời sống, sức khỏe cho người lao động, bên cạnh việc thực hiện trách nhiệm với đất nước, cộng đồng. Sự khác biệt đó giúp Sun Group trở thành môi trường làm việc lý tưởng”.

Chia sẻ về niềm vui hai năm liên tiếp đạt giải HRAA, ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group - cho biết: “Những áp lực mà dịch bệnh Covid-19 gây ra cho các doanh nghiệp trên thế giới và Việt Nam trong hai năm qua như một phép thử. Trong đó, Sun Group vẫn vững vàng trước sóng gió nhờ đội ngũ nhân sự có tâm - trí - tài, với lý tưởng và niềm tin vào tập đoàn, kết hợp chính sách linh hoạt, sáng tạo, nhân văn. Ở đó, người lao động được phát huy năng lực, hưởng sự quan tâm, tôn trọng và yêu thương. Ngoài ra, họ có thể cống hiến cho đất nước, cộng đồng. Những điều này đã làm nên 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á' với thứ hạng cao hơn".

Ông Đặng Minh Trường chia sẻ thêm giải thưởng là niềm tự hào lớn. Tập đoàn đặt việc xây dựng thế hệ người Việt Nam mới có phẩm chất, năng lực và sức khỏe bắt kịp thời cuộc là mục tiêu trong hành trình phát triển. Giải thưởng tạo động lực để Sun Group tiếp tục hoàn thiện chiến lược nhân sự, xây dựng môi trường làm việc ngày một tốt hơn.

Tập đoàn khuyến khích nhân viên rèn luyện sức khỏe.

Kiên trì với triết lý “hạt giống tốt chỉ nảy mầm và phát triển khi có môi trường thuận lợi”, sau gần 15 năm xây dựng - phát triển, Sun Group kiến tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện. Tập đoàn chỉ tạo điều kiện cho người lao động phát huy giá trị bản thân, được thừa nhận mà còn có cơ hội rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất, cảm nhận cuộc sống tích cực tại nơi làm việc.

Năm 2021, tập đoàn đối mặt nhiều khó khăn, thách thức do dịch Covid-19 gây ra, đặc biệt với doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực du lịch. Tuy nhiên, Sun Group vẫn ghi điểm nhờ phương án lao động, chính sách nhân sự linh hoạt nhằm bảo vệ quyền lợi, chăm lo đời sống, sức khỏe cho nhân viên cũng như người thân của họ, đặc biệt trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều hoạt động, chương trình ý nghĩa được tổ chức, giúp người lao động có cơ hội hoàn thiện bản thân, gắn kết yêu thương trong "ngôi nhà" Sun Group.

Bên cạnh đó, tập đoàn tài trợ hơn 1.000 tỷ đồng và liên tục đồng hành trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 với nhiều hoạt động như xây bệnh viện dã chiến, trung tâm hồi sức tích cực, trao tặng thiết bị y tế, lương thực thực phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn thời dịch… Qua đó, tập đoàn xây dựng hình ảnh đẹp, giúp người lao động thêm tin yêu và muốn gắn kết lâu dài.

Tại Sun Group, người lao động có cơ hội phát huy khả năng và giá trị bản thân.

Giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất châu Á (HRAA) do HR-Asia - tạp chí về nhân sự hàng đầu châu Á - tổ chức thường niên nhằm tìm ra những doanh nghiệp có sức tăng trưởng bền vững, kiến tạo môi trường làm việc lý tưởng cho nguồn lực lao động tại khu vực.

Lần thứ 2 được công nhận là Nơi làm việc tốt nhất châu Á, Sun Group phần nào khẳng định vị thế của doanh nghiệp du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, bất động sản cao cấp và đầu tư hạ tầng. Đồng thời, tập đoàn thể hiện tâm huyết kiến tạo môi trường làm việc chất lượng.