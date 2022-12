Sun Group sắp ra mắt show diễn Kiss The Stars tại Phú Quốc

Lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, Kiss The Stars - show diễn sử dụng công nghệ trình diễn đa phương tiện hàng đầu châu Á - hứa hẹn mang đến trải nghiệm mới lạ cho du khách.

Kiss The Stars - Nụ hôn giữa ngàn sao là sản phẩm nghệ thuật mới nhất của Sun Group, sắp được ra mắt tại thị trấn Hoàng Hôn, trung tâm An Thới, Phú Quốc. Show diễn gồm các buổi trình diễn nghệ thuật ngoài trời được dàn dựng công phu, sử dụng công nghệ đa phương tiện (multimedia) kết hợp giữa lửa, nước, ánh sáng, laser và âm nhạc.

Đây là một trong những chương trình biểu diễn đa phương tiện được thực hiện trên màn nước biển lớn nhất ở châu Á, đồng thời sở hữu quy mô sân khấu và công nghệ hàng đầu thế giới.

Show diễn chuẩn quốc tế giữa lòng đảo ngọc

Kiss The Stars sử dụng công nghệ trình diễn đa phương tiện được coi là điểm nhấn ở nhiều khu du lịch nổi tiếng trên thế giới.

Ở Sentosa - thiên đường vui chơi giải trí bậc nhất tại Singapore, show Wing Of Times đón 5,4 triệu khách toàn cầu từ khi ra mắt năm 2014. Hay tại Hàn Quốc, show diễn Big O thu hút 100.000 du khách mỗi tuần, trở thành trải nghiệm nên thử khi đến thành phố Yeosu.

Kiss The Stars - Nụ hôn giữa ngàn sao là “đứa con tinh thần” tiếp theo của ECA2 - “cha đẻ” Wing Of Times, Big O hay các show sử dụng công nghệ trình diễn đa phương tiện nổi tiếng ở 17 quốc gia.

Kiss The Stars được sản xuất bởi ECA2 - đơn vị đứng sau nhiều show diễn và sự kiện đình đám thế giới như khai mạc World Cup 1998.

Mang công nghệ trình diễn hàng đầu thế giới này về Việt Nam, Sun Group hứa hẹn đưa đảo ngọc thành tâm điểm vui chơi, giải trí và gặt hái nhiều kỷ lục thế giới.

Có nhiều công nghệ ấn tượng và mang tính tiên phong trong Kiss The Stars. Nổi bật là sân khấu có thiết kế độc nhất vô nhị với màn hình nước diện tích gần 1.000 m2; hệ thống chiếu 3 vòm liên tiếp. Tất cả đưa du khách đắm chìm vào bữa tiệc của nghệ thuật trình diễn.

Hình ảnh thực tế của Kiss The Stars - show sắp được ra mắt vào tháng 12.

Khu vực khán đài của Kiss The Stars có sức chứa đến 5.000 chỗ ngồi - gấp 2-3 lần so với show cùng thể loại trên thế giới. Cụ thể, Wing Of Times có quy mô sân khấu 2.500 chỗ ngồi, Legend Of Pangu - Thần thoại Bàn Cổ tại Lan Châu, Trung Quốc có quy mô chỉ 1.500 chỗ ngồi.

Đặc biệt, ranh giới giữa sân khấu và khán đài được xóa bỏ. Trở thành nhân vật trong show diễn, sánh vai “chiến binh” du hành trong dải ngân hà, khán giả có thể tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ hành tinh. Họ có thể nghiêng mình né những mảnh thiên thạch trong vũ trụ hay cảm nhận sức nóng khi dung nham xuất hiện.

“Đây là chương trình biểu diễn đa phương tiện được thực hiện trên mặt nước quy mô hàng đầu châu Á. Đặc biệt, show diễn được thực hiện bên bờ biển tuyệt đẹp của nam đảo Phú Quốc”, bà Emmanuelle Charotte - Phó giám đốc phát triển kinh doanh ECA2 - chia sẻ.

Sân khấu Kiss The Stars lấy điểm kết nối tại cầu Hôn và phát triển ý tưởng về hố đen, liên kết Trái Đất và dải ngân hà.

Kết hợp văn hóa bản địa và yếu tố viễn tưởng

Kiss The Stars là câu chuyện về Mộc (Mok) - chàng trai ở thị trấn Hoàng Hôn với tình yêu đích thực cho Kim - nữ chiến binh từ vũ trụ xa xôi. Các nhân vật có nhiệm vụ bảo vệ dải ngân hà khỏi hiểm họa. Mộc, Kim cùng người bà kính yêu Thổ (Gaia) và chú chó Khí (Khee), bò biển Thủy (Aqua) giao tranh quyết liệt với Hỏa (Faio) để bảo vệ thiên hà trước nguy cơ hủy diệt.

Câu chuyện của show diễn gắn với bối cảnh thị trấn Hoàng Hôn và cầu Hôn, là ý tưởng tạo nên hố đen, liên kết Trái Đất với thiên hà. Tên nhân vật được đặt theo ngũ hành và hành tinh trong dải ngân hà. Tinh tế hơn, sinh vật ngoài hành tinh Thủy cũng được lấy ý tưởng từ bò biển - loài động vật quý hiếm tại vùng biển Phú Quốc.

Với công nghệ đa phương tiện, sân khấu của Kiss The Stars mở rộng không giới hạn cả chiều dọc, chiều ngang.

Trong câu chuyện của Mộc và Kim, cây cầu kết nối giữa Trái Đất và không gian sẽ mãi tồn tại trong ngân hà. Điều đó lý giải sự ra đời của cầu Hôn - phông nền phía sau sân khấu, cũng là biểu tượng cầu nối, tưởng nhớ về chuyện tình tuyệt đẹp.

Từ trải nghiệm về cuộc chiến giữa nước - lửa, thiện - ác, show diễn không chỉ ngợi ca tình yêu vĩnh cửu, mà còn gửi gắm giá trị nhân văn về trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên, động vật hoang dã trước nguy cơ tuyệt chủng.

Công nghệ hiện đại, màn trình diễn mãn nhãn, kết hợp giá trị văn hóa bản địa, show diễn Kiss The Stars - Nụ hôn giữa ngàn sao hứa hẹn đưa nam đảo Phú Quốc thành “ngôi sao” của ngành du lịch Việt Nam dịp cuối năm.